Kayky Brito agradece família, bombeiros e motorista, mas ignora Bruno de Luca: 'Viver é um milagre'

O ator Kayky Brito, de 35 anos, falou pela primeira vez desde o acidente de carro que sofreu no dia 2 de setembro. Ele gravou um vídeo e postou no Instagram mostrando que está bem e agradecendo o motorista Diones Coelho da Silva.

— Obrigado todos vocês, meus fãs que mandaram mensagem. Obrigado de coração, eu leio todas as mensagens. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida e que chamou os Bombeiros. Obrigado à minha família. Viver é um milagre. Tô aqui falando e andando até — disse.

No vídeo, não há menção ao amigo Bruno de Luca, que estava com ele na hora do acidente, e a esposa, Tamara Dalcanal. Os dois amigos continuam se seguindo nas redes sociais.

Relembre o caso

O ator foi levado para o hospital na madrugada de 2 de setembro, vítima de politraumatismos, após ser atropelado na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele passou 27 dias internado e, após receber alta, os médicos informaram que Kayky seguiria o tratamento em casa.

Kayky Brito estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria quando resolveu sair em direção ao carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones Coelho da Silva, que vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa. O motorista de aplicativo transportava uma passageira, acompanhada pela filha.

Após o acidente, Diones foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, o condutor do veículo afirmou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo”. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.

Logo após o acidente, o motorista Diones Coelho da Silva estacionou o veículo e chamou o Corpo de Bombeiros. Em depoimento, a passageira, Maria Estela Lima, afirmou que o motorista não estava em alta velocidade e que prestou socorro à vítima.

