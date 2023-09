Kayky Brito passou por fixação de fratura; entenda o procedimento que utiliza placas e parafusos

A- A+

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi vítima de um atropelamento por um motorista de aplicativo neste sábado (2) na Barra da Tijuca, no Rio. Após ser internado na UTI, ele foi submetido a uma cirurgia de fixação da sua pelve e do membro superior direito na segunda-feira, conforme informa o boletim divulgado pelo Hospital Copa D’Or, localizado na Zona Sul da cidade.

Como funciona esse procedimento?

Segundo a Revista Brasileira de Ortopedia, para o procedimento são utilizados placas e parafusos sob a pele visando remediar a lesões e promover uma estabilizar os ossos. O paciente pode receber pinos de fixação cutânea, que são conectados por uma barra metálica ou por meio de resina acrílica.

"O antibiótico seria usado durante 24 horas nas fraturas fechadas e por 72 horas nas fraturas expostas; poderia ser usado por tempo mais prolongado caso houvesse necessidade", conforme é informado no artigo sobre a intervenção cirúrgica.

Além disso, de acordo com os especialistas, não é necessário a imobilização com gesso no pós-operatório. Após a sexta semana de repouso, em casos menos graves, os pacientes são estimulados a voltar a andar as poucos com o apoio de uma muleta.

