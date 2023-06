Kelly Patrícia é uma das atrações mais esperadas na celebração dos 33 anos da Obra de Maria

A- A+

Kelly Patrícia é um dos nomes mais aguardados no evento dos 33 anos da Comunidade Obra de Maria, que acontece nos dias 24 e 25 de junho no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, em Olinda. Ela é uma das cantoras e pregadoras que levarão a palavra de Deus para os presentes na celebração no primeiro dia.

“Estou muito feliz em poder participar desse grande momento de ação de graça pelos 33 anos da Comunidade Obra de Maria. É uma idade muito importante e por isso nós temos que louvar e agradecer a Deus. Estamos contando os dias para a apresentação no Recife”, disse.

A dedicação dela a Jesus através da música surgiu aos 15 anos, quando tocava e cantava na Paróquia Jesus, Maria e José, em Fortaleza, no Ceará. Em 1991, já com diversas composições de poesias de santos, nasceu o desejo de gravar suas próprias músicas.

Logo em seguida, veio o registro do seu primeiro trabalho, uma homenagem feita aos 400 anos de morte de São João da Cruz. O lançamento era voltado exclusivamente para conventos e religiosos, tendo sido distribuído para Carmelos de todo o Brasil.

No ano seguinte veio "Sol do Amor". Com o terceiro lançamento, chamado "Como num Deserto", lançado em 1994, Kelly Patrícia começou a se apresentar em congressos nacionais, emissoras, igrejas e eventos.

Em 1995, ela gravou o quarto cassete: "Cumpra-se Senhor". A repercussão a levou, em 1996, ao lançamento do primeiro CD, o "Melhores Momentos", que é uma seleção de músicas gravadas nos quatro trabalhos iniciais.

Dois anos depois, Kelly Patrícia lançou "Passos no Silêncio" e sua carreira de sucesso continuou pelos anos seguintes. Ainda em 2007, gravou o terceiro CD de oração, com músicas e meditações do Terço da Misericórdia.

Em maio de 2011, Kelly Patrícia foi premiada com o Troféu Louvemos o Senhor, o prêmio nacional da música católica, nas categorias de Melhor Cantora do Ano e Melhor Gravação do Ano, com o álbum Busca de Deus.

Veja também

Mundo Brasileira presa com droga na Indonésia é condenada a 11 anos