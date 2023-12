A- A+

EUA Kevin McCarthy anuncia aposentadoria e diz que renunciará ao cargo no fim do mês Ex-presidente da Câmara dos EUA foi o primeiro a ser derrubado do cargo neste ano

O ex-presidente da Câmara dos EUA Kevin McCarthy anunciou, nesta quarta-feira (6), que irá renunciar ao mandato como deputado e se aposentar da vida política no fim deste ano, deixando o cargo antes do tempo para o qual foi eleito. Caso mantenha a decisão, McCarthy será a segunda baixa para o Partido Republicano na Casa do Congresso onde detém maioria, uma semana após o deputado George Santos, ter o mandato cassado.

Eleito em janeiro para liderar uma sigla dividida, após uma sucessão de eleições sem que se chegasse a um entendimento, McCarthy ficou marcado por ser o primeiro presidente da Câmara a ser deposto em toda a História dos EUA. Ele entrou na mira da ala radical do partido, ligado ao ex-presidente Donald Trump, após negociar uma medida bipartidária provisória sobre financiamento, apoiada pela Casa Branca para evitar uma paralisia do governo, o que desencadeou a fúria da ala ultraconservadora do partido.

"Independente das probabilidades ou do custo pessoal, fizemos a coisa certa. Isso pode parecer fora de moda em Washington hoje em dia, mas a entrega de resultados para o povo americano ainda é celebrada em todo o país. É com este espírito que decidi deixar a Câmara no final deste ano para servir à América de novas maneiras. Sei que meu trabalho está apenas começando", escreveu McCarthy, em artigo publicado no The Wall Street Journal.

Embora tenha caído da presidência da Câmara por meio de uma ação coordenada por companheiros de legenda — o pedido de abertura do processo para troca da liderança partiu do deputado republicano Matt Gaetz, da Flórida, e recebeu oito votos de aprovação de correligionários , O experiente deputado da Califórnia afirmou que pretende continuar a trabalhar pelo Partido Republicano.

"Continuarei a recrutar os melhores e mais brilhantes do nosso país para concorrer a cargos eletivos. O Partido Republicano está a expandir-se todos os dias e estou empenhado a emprestar minha experiência para apoiar a próxima geração de líderes", escreveu.

Com a renúncia de McCarthy, o Partido Republicano verá sua estreita vantagem aos democratas na Câmara ficar ainda menor. Com a saída do ex-presidente da Casa e a cassação do deputado George Santos, por uma série de denúncias de desvio e uso indevido de verbas eleitorais, a margem será de apenas sete votos (219 a 212).

Depois de ser destituído da presidência, em outubro, McCarthy deu uma resposta inconclusiva sobre se permaneceria no Congresso. “Vou dar uma olhada nisso”, disse ele, à época. Mais tarde, num esforço para rebater relatos e rumores de que partiria imediatamente, ele disse aos repórteres que ficaria e até planejava concorrer à reeleição.

Ele foi eleito pela primeira vez ao cargo em 2007. O prazo final para registro de candidaturas no distrito do republicano, na Califórnia, encerra-se em 8 de dezembro.

