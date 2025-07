Khamenei faz primeira aparição desde início da guerra

A- A+

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, fez neste sábado, 5, sua primeira aparição pública desde o início da guerra de 12 dias entre Israel e Irã, participando de uma cerimônia na véspera da Ashura (celebração muçulmana).



A ausência de Khamenei durante a guerra sugeriu que ele estivesse sob um forte esquema de segurança. O líder supremo tem a palavra final em todos os assuntos de Estado.

Depois que os EUA se inseriram na guerra bombardeando três importantes instalações nucleares no Irã, o presidente Donald Trump enviou avisos via redes sociais a Khamenei de que os americanos sabiam onde ele estava, mas não tinham planos de matá-lo, "pelo menos por enquanto".



A TV estatal iraniana mostrou Khamenei acenando para a multidão em uma mesquita próxima de sua residência na capital, Teerã. Não houve relatos sobre qualquer declaração pública feita por ele.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

