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ataques Khamenei nega ataques a Turquia e Omã e diz que regime se mantém apesar de morte de líderes O líder ainda afirmou que o regime dos iraniano não será abalado pelas mortes recentes de membros do alto escalão

O novo líder Supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, disse em mensagem do ano novo persa publicada em suas redes sociais que os ataques contra a Turquia e Omã não foram realizados pelo país persa e acusou os Estados Unidos e Israel de operarem táticas de "bandeira falsa" para afastar os vizinhos de Teerã.

"Os ataques tendo como alvo certos locais nesses países Turquia e Omã, de forma alguma foram realizados pelas forças armadas da República Islâmica ou pelas outras forças da Frente de Resistência. Trata-se de uma manobra do inimigo sionista, empregando a tática da falsa bandeira para criar discórdia entre a República Islâmica e seus vizinhos", disse Khamenei. O líder do Irã ainda não fez aparições públicas desde o início do conflito.

Khamenei ainda afirmou que o regime dos iraniano não será abalado pelas mortes recentes de membros do alto escalão e classificou como "ilusão" as recentes fomentações de EUA e Israel por um motim popular para a queda do governo.

"É ilusão achar que, se o chefe do regime e algumas figuras militares influentes fossem martirizados, isso criaria medo e desespero em nosso amado povo, fazendo com que abandonassem o campo de batalha e, dessa forma, o sonho de dominar o Irã e depois dividi-lo seria realizado", disse ele.



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