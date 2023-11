A- A+

Acusações Kiev acusa Moscou de atacar barco civil enquanto entrava no porto em Odessa A Rússia anunciou que qualquer barco que entrasse nos portos ucranianos poderia ser considerado um alvo militar em potencial

O exército ucraniano acusou a Rússia, nesta quarta-feira (8), de disparar um míssil contra uma embarcação civil que se aproximava de um porto da região de Odessa, no sul do país, matando o piloto do porto e deixando outros quatro feridos.

"Continuando com o terror contra a navegação civil, o inimigo disparou, insidiosamente, um míssil antirradar Kh-31P em direção a um dos portos da região de Odessa a partir de um avião", declarou o comando sul do exército ucraniano no Telegram.

“O míssil impactou a estrutura de um barco civil da bandeira liberiana”, informou, acrescentando que “três membros da tripulação, cidadãos filipinos, ficaram feridos, e um deles foi hospitalizado.

Desde que finalizou, em julho, o acordo de exportação de grãos através do Mar Negro, apoiado pela ONU, tanto Kiev Moscou quanto intensificaram sua atividade militar e seus ataques na região.

A Rússia anunciou que qualquer barco que entrasse nos portos ucranianos poderia ser considerado um alvo militar em potencial.

Veja também

Donald Trump Filha de Donald Trump contesta julgamento civil por fraude fiscal