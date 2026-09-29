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Conflito Kiev é alvo de novos ataques um dia após bombardeio à Academia de Ciências da Ucrânia Presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, afirmou que o ataque atingiu um depósito em uma estação ferroviária, centros de dados, centros empresariais e edifícios residenciais

A Força Aérea da Ucrânia afirmou na madrugada desta terça-feira, 29, que Kiev foi alvo de um novo ataque russo, um dia após o bombardeio que deixou pelo menos sete mortos e mais de 60 feridos e provocou um incêndio na Academia de Ciências da Ucrânia.

"Novos mísseis balísticos se dirigem a Kiev", alertou a Força Aérea da Ucrânia no Telegram. Segundo a corporação, a Rússia lançou mísseis balísticos e dezenas de drones a jato contra Kiev

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, afirmou que o ataque atingiu um depósito em uma estação ferroviária, centros de dados, centros empresariais e edifícios residenciais. Ele disse que houve interceptações bem-sucedidas durante a noite, incluindo de mísseis balísticos.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que as Forças Armadas Russas lançaram "um ataque em grupo utilizando armas de precisão terrestres e veículos aéreos não tripulados contra centros logísticos, instalações portuárias e de infraestrutura de transporte, e embarcações marítimas posicionadas em defesa das Forças Armadas Ucranianas".

Além de Kiev, a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, também foi alvo de ataques. Segundo autoridades ucranianas, pelo menos nove pessoas ficaram feridas, sendo uma em Kiev e oito em Odessa.

Há semanas, a capital ucraniana tem sido alvo de ataques aéreos russos cada vez mais intensos, tanto de dia quanto à noite.

Na segunda-feira, 28, uma mulher morreu e seis pessoas ficaram feridas quando um ataque de drones russos provocou um incêndio na Academia de Ciências da Ucrânia, segundo Zelenski.

Na semana passada, o presidente voltou a pedir aos aliados ocidentais da Ucrânia que aumentassem a ajuda militar ao país, em particular com o fornecimento de mais interceptores Patriot, de fabricação americana, capazes de derrubar potentes mísseis balísticos. (Com agências internacionais).

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