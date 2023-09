Kiev e Lviv entram na lista de Patrimônio Mundial em Perigo da Unesco

A- A+

A Catedral de Santa Sofia e os edifícios monásticos de Kiev, bem como o centro histórico da cidade ocidental ucraniana de Lviv, foram acrescentados nesta sexta-feira à lista do Património Mundial em Perigo devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, informou a Unesco.

A decisão foi tomada durante a reunião anual do comitê do Patrimônio Mundial da Unesco em Riad, capital da Arábia Saudita. A medida permite o acesso à ajuda internacional financeira e técnica.

— Os sítios de Kiev e Lviv [foram] inscritos na Lista do Património Mundial em Perigo — informou uma fonte da Unesco, após a decisão do Comité do Património Mundial em Riade, que seguiu a recomendação dos peritos da agência da ONU.

Ao serem acrescentados à lista do Património Mundial em Perigo, os sítios de Kiev e Lviv seguem os passos do centro histórico da cidade meridional de Odessa, onde bombardeamentos russos destruíram vários edifícios, incluindo a Catedral da Transfiguração, no final de julho.

Na ocasião, a Unesco pediu o fim dos ataques contra o patrimônio protegido por normas internacionalmente reconhecidas e afirmou que a guerra “representa uma ameaça crescente à cultura ucraniana”. Até ao momento, a agência da ONU registou danos em cerca de 270 locais culturais do país.

— Estes lugares estão ameaçados de destruição. Houve ataques nas zonas tampão destes sítios e não sabemos o que vai acontecer no futuro — explicou o diretor do Património Mundial, Lazare Eloundou, em Paris, no início de setembro, à AFP.

No início de julho, um "edifício histórico" foi bombardeado em Lviv, no "primeiro" ataque a uma zona protegida pela Convenção do Património Mundial desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, segundo a Unesco.

A Catedral de Santa Sofia e o mosteiro das Grutas de Kiev foram incluídos na lista do Património Mundial em 1990. O centro histórico de Lviv foi inscrito em 1996.

