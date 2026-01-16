Sex, 16 de Janeiro

GUERRA NA UCRÂNIA

Kiev fecha escolas até fevereiro após bombardeios russos contra infraestrutura energética

As autoridades de Kiev também anunciaram que a iluminação pública será reduzida a um quinto de sua capacidade

Uma mulher caminha atrás de um ponto de ônibus com um cartaz de recrutamento do exército ucraniano durante uma forte geada em Kiev, em 16 de janeiro de 2026, em meio à invasão russa da UcrâniaUma mulher caminha atrás de um ponto de ônibus com um cartaz de recrutamento do exército ucraniano durante uma forte geada em Kiev, em 16 de janeiro de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia - Foto: Sergei Supinsky/AFP

As escolas de Kiev permanecerão fechadas até o próximo mês, anunciou nesta sexta-feira (16) o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, citando "condições difíceis" após os ataques russos que devastaram o setor energético em meio a temperaturas abaixo de zero.

"A partir de 19 de janeiro, as escolas da capital estarão fechadas para férias até 1º de fevereiro", declarou Klitschko no Telegram.

As autoridades de Kiev também anunciaram que a iluminação pública será reduzida a um quinto de sua capacidade para economizar energia.

