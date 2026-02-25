A- A+

Diplomacia Kim diz que Coreia do Norte pode ter boa relação com os EUA se reconhecida como potência nuclear O líder norte-coreano, no entanto, pareceu descartar um estreitamento dos laços com a Coreia do Sul, ao afirmar que excluiria "para sempre o país da categoria de compatriotas

O líder Kim Jong-un disse que seu país poderia ter uma boa relação com os Estados Unidos, e ressaltou que a Coreia do Sul continuava sendo seu inimigo "mais hostil", informou nesta quinta-feira (26) a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

Se Washington "respeitar a condição [nuclear] atual do nosso país, conforme estipulado na Constituição, e abandonar sua política hostil, não há razão para que não possamos ter uma boa relação com os Estados Unidos", disse Kim, no encerramento do congresso do Partido dos Trabalhadores.

O líder norte-coreano, no entanto, pareceu descartar um estreitamento dos laços com a Coreia do Sul, ao afirmar que excluiria "para sempre o país da categoria de compatriotas".

"A Coreia do Norte não tem absolutamente nada a tratar com a Coreia do Sul, seu inimigo mais hostil", declarou Kim, que chamou de "enganosos" os esforços de conciliação feitos por Seul.

Em viagem à Ásia no ano passado, o presidente americano intensificou sua aproximação com Kim e disse que estava "100%" disposto a se reunir com ele.

Donald Trump foi de encontro a décadas de política americana ao reconhecer que a Coreia do Norte é, "de certa forma, uma potência nuclear". Em abril, ele deve visitar a China, uma aliada de longa data da Coreia do Norte, em meio a especulações de que poderia tentar algum tipo de encontro com Kim durante a viagem.

