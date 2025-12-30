A- A+

armamento Kim diz que novos lança-foguetes norte-coreanos podem "aniquilar o inimigo" Líder norte-coreano visitou fábrica de lança-foguetes um dia após Pyongyang anunciar que testou dois mísseis de cruzeiro de longo alcance

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, visitou uma fábrica de novos lança-foguetes múltiplos e elogiou a capacidade dos seus sistemas de "aniquilar o inimigo", informou nesta terça-feira (30) a agência de notícias estatal.

A visita de Kim à fábrica foi reportada um dia após Pyongyang anunciar que testou dois mísseis de cruzeiro de longo alcance para mostrar "preparação para o combate".

Kim, que estava acompanhado por dois oficiais do programa de mísseis, afirmou que o novo sistema de armas vai servir como "principal meio de ataque" de suas Forças Armadas, informou a KCNA. Ele acrescentou que o novo sistema de múltiplos foguetes é "um sistema de armas superpoderoso, já que pode aniquilar o inimigo por meio de um ataque súbito e preciso, com alta exatidão e um poder devastador".

Imagens divulgadas pela KCNA mostram Kim ao lado dos enormes sistemas de mísseis, em uma fábrica com propaganda nas paredes. Na véspera, ele supervisionou um lançamento de mísseis no Mar Amarelo.

A Coreia do Norte se mantém em guerra com o Sul, e seu amplo arsenal de artilharia é considerado por analistas central em sua estratégia em caso de conflito na península.

Pyongyang aumentou de forma significativa nos últimos anos seus testes de mísseis. Analistas consideram que a Coreia do Norte busca aumentar sua capacidade de realizar ataques precisos e testar armas antes de potencialmente exportá-las para a Rússia.

Veja também