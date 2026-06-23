A- A+

Internacional Kim diz que vai equipar Marinha norte-coreana com armas nucleares O presidente deu essa declaração no lançamento do Choe Hyon, um dos dois navios de guerra de 5.000 toneladas que anunciou no ano passado, na cidade de Nampo

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, disse que está equipando "a Marinha com armas nucleares", durante um evento no qual anunciou planos para construir navios de guerra de 10.000 toneladas, noticiou nesta quarta-feira (24) a imprensa estatal.

"O programa para equipar a Marinha com armas nucleares segue o curso previsto", disse Kim na véspera, durante a cerimônia, informou a agência KCNA.

Kim deu essa declaração no lançamento do Choe Hyon, um dos dois navios de guerra de 5.000 toneladas que anunciou no ano passado, na cidade de Nampo. "Este é um rumo estratégico de importância crucial, pois permitirá manter a força nuclear do nosso país preparada para operações multifacetadas e eficazes."

Segundo a Coreia do Norte, o Choe Hyon será equipado com "as armas mais poderosas" possíveis. "Após o Choe Hyon, em breve colocaremos em operação o destróier Kang Kong. Depois disso, lançaremos navios de guerra estratégicos de 10.000 toneladas, um após o outro", anunciou Kim em seu discurso.

Segundo esse plano, Pyongyang deverá "construir anualmente dois navios de superfície de classe superior à do Choe Hyon", acrescentou o líder norte-coreano.

Veja também