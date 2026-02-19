A- A+

Mundo Kim Jong Un abre congresso de seu partido na Coreia do Norte No encontro anterior, cinco anos atrás, Kim declarou os Estados Unidos o "maior inimigo" de seu país

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, abriu o congresso do seu partido com um elogio ao que chamou de "virada histórica na implementação da causa socialista" em seu país, informou nesta sexta-feira (20) a agência estatal de notícias KCNA.

O Nono Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte é a reunião mais importante do regime, com a qual ele busca reforçar sua autoridade, e durante a qual podem ser anunciadas mudanças de funcionários ou em sua política.

Kim presidiu na véspera a abertura do congresso. A Coreia do Norte enfrentou "suas maiores dificuldades" há cinco anos, mas se aproxima agora de uma etapa cheia de "otimismo e confiança no futuro", declarou o presidente, segundo a KCNA.

Desde o evento de 2021, o país continuou desenvolvendo seu arsenal nuclear e realizando testes de mísseis balísticos intercontinentais, apesar das proibições do Conselho de Segurança da ONU.

No encontro anterior, cinco anos atrás, Kim declarou os Estados Unidos o "maior inimigo" de seu país. Não se sabe se ele vai suavizar essa posição ou reafirmá-la.

Nesse período, Pyongyang aprofundou seus laços com Moscou, e soldados norte-coreanos foram enviados para lutar ao lado das forças russas na guerra com a Ucrânia.

No ano passado, Kim, Vladimir Putin e seu colega chinês, Xi Jinping, assistiram a um desfile militar em Pequim, mostrando as alianças poderosas da Coreia do Norte.

Em viagem à Ásia no ano passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar "100%" disposto a se reunir com Kim, mas o líder norte-coreano não deu uma resposta.

As atenções também estarão voltadas para sua filha, Ju Ae, considerada uma possível sucessora de Kim, que receberá títulos oficiais dentro do partido.

Observadores também estão atentos à possível realização de um desfile militar, como nos congressos anteriores.

