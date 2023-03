Kim Jong-un conduziu simulação de 'contra-ataque nuclear', diz agência norte-coreana

A- A+

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, liderou exercícios militares por dois dias "simulando um contra-ataque nuclear", que incluía um disparo de míssil balístico equipado com uma "falsa cabeça nuclear", informou a agência estatal norte-coreana KCNA nesta segunda-feira (20, noite de sexta no Brasil).

Kim expressou sua "satisfação" após o fim de semana de exercícios, realizados para "permitir que as unidades se familiarizem com os procedimentos e processos para implementar suas missões de ataque nuclear tático", de acordo com a KCNA.

Trata-se da quarta demonstração de força do governo norte-coreano em uma semana, enquanto Coreia do Sul e Estados Unidos realizam seus maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos.

A Coreia do Norte considera que essas manobras são um ensaio para invasão e advertiu que tomará ações "esmagadoras" em resposta.

As manobras de sábado e domingo foram divididas em exercícios que simulam a mudança para uma postura de contra-ataque nuclear e o "lançamento de um míssil balístico tático com uma ogiva nuclear falsa", detalhou a KCNA.

"O míssil carregava uma ogiva de teste que simula uma cabeça nuclear", acrescentou posteriormente, sem dar mais detalhes.

O Estado-Maior Conjunto sul-coreano indicou neste domingo que o míssil balístico de curto alcance disparado por Pyongyang caiu no mar do Japão.

Classificou o episódio como uma "grave provocação" que viola as sanções da ONU e afirmou que o míssil estava sendo analisado pela inteligência dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

Seul e Washington intensificaram a cooperação militar diante da crescente ameaça bélica do norte, que realizou numerosos testes de armas proibidas nos últimos meses.

Veja também

Extorsão Chef Dona Carmem Virgínia recebe ameaça por rede social de mensagem