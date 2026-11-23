A- A+

INTERNACIONAL Kim Jong Un diz que Coreia do Norte busca segurança, não supremacia Líder fez a declaração durante uma cerimônia para receber as credenciais de embaixadores nomeados recentemente

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, afirmou que o país se esforça para alcançar "poder e capacidade" para garantir sua segurança e paz, mas que não busca a supremacia, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira (23).

Kim fez a declaração durante uma cerimônia para receber as credenciais de embaixadores nomeados recentemente, em uma incomum quebra de protocolo. A tarefa tradicionalmente é atribuída a um funcionário de alto escalão do governo.

"A atual situação internacional está provocando uma mudança significativa em nossa compreensão da soberania nacional e da segurança", afirmou Kim no evento, segundo a Agência Central de Notícias da Coreia.

O objetivo diplomático de Pyongyang é "ampliar e desenvolver as relações exteriores sob os ideais de independência, paz e amizade, com base no princípio de defender a soberania e a segurança nacionais", acrescentou.

"A RPDC não busca a supremacia nem a expansão", disse, utilizando a sigla do nome oficial da Coreia do Norte (República Popular Democrática da Coreia).

A cerimônia ocorreu depois que Kim ignorou as tentativas de aproximação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada, durante sua visita à China para a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

Ao receber os embaixadores após ignorar as iniciativas diplomáticas de Trump, "o Norte deu uma guinada" em direção a uma "diplomacia de soberania baseada na multipolaridade", declarou à AFP Lim Eul-chul, professor da Universidade de Kyungnam.

Também indica sua disposição "para participar ativamente da configuração da ordem internacional em transformação", acrescentou.

kjk/dw/jm/cr/fp

Veja também