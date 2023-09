A- A+

internacional Kim Jong-un está a caminho da Rússia para encontro com Vladimir Putin Trem blindado que Kim usa para visitas ao exterior parece ter partido de Pyongyang, informou a mídia sul-coreana citando um funcionário do governo

Kim Jong-un está a caminho da Rússia, nesta segunda-feira (11) para um encontro com Vladimir Putin. Segundo o canal de notícias YTN, citada pela agência Reuters, o líder da Coreia do Norte estará a viajar num comboio blindado para se encontrar com o presidente russo em Vladivostok, cidade na costa leste da Rússia, onde decorre o Fórum Económico Oriental.

Segundo a BBC, o trem blindado que Kim usa para visitas ao exterior parece ter partido de Pyongyang, informou a mídia sul-coreana citando um funcionário do governo. Se confirmada, esta será a primeira viagem de Kim Jong-un ao estrangeiro em quatro anos. A última viagem que o líder norte-coreano fez, segundo a Reuters, foi em 2019, precisamente a Vladivostok, onde esteve com Putin após falharem as negociações sobre o desarmamento nuclear da Coreia do Norte com o ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

O jornal americano The New York Times avia revelado que Kim Jong-un iria ao encontro de Putin na Rússia durante o mês de setembro, no entanto, Kremlin negou neste fim de semana a confirmar a reunião, a fim de discutir a possibilidade de fornecer à Rússia mais armamentos para sua guerra na Ucrânia e outras formas de cooperação militar, de acordo com autoridades americanas e aliadas.

Segundo o jornal, "Putin quer que Kim aceite enviar mísseis antitanque e baterias de artilharia. E Kim gostaria que a Rússia fornecesse alta tecnologia à Coreia do Norte para satélites e submarinos nucleares".

Putin deseja que Kim concorde em enviar para a Rússia projéteis de artilharia e mísseis antitanque, enquanto o norte-coreano, por sua vez, deseja que a Rússia forneça à Coreia do Norte tecnologia avançada para satélites e submarinos nucleares, disseram as fontes.

Ambos os líderes estarão no campus da Universidade Federal do Extremo Oriente em Vladivostok para participar do Fórum Econômico do Leste, programado para ocorrer de 10 a 13 de setembro. Kim também planeja visitar o Pier 33, onde atracam navios navais da frota do Pacífico da Rússia.

Veja também

GRANDE RECIFE Carro desgovernado invade posto de combustíveis em Paulista e atropela frentista e motociclista