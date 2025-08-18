A- A+

Coréia do Norte Kim Jong Un pede expansão da capacidade nuclear norte-coreana "A situação prevalecente exige que façamos uma mudança rápida, radicalizemos as teorias e práticas militares existentes e expandamos rapidamente a nuclearização", disse o presidente

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, exortou nesta terça-feira (19, data local) a "rápida expansão" da capacidade de armas nucleares de seu país, citando os exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, que, em sua opinião, podem "começar uma guerra".

"A intensificação do vínculo entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul e sua demonstração de força são a manifestação mais óbvia de sua disposição para iniciar uma guerra", declarou Kim, citado pela agência de notícias oficial KCNA.

"A situação prevalecente exige que façamos uma mudança rápida, radicalizemos as teorias e práticas militares existentes e expandamos rapidamente a nuclearização", acrescentou.



Os comentários foram feitos enquanto Kim visitava na segunda-feira o destróier Choe Hyon e recebia um relatório sobre o sistema de armas do navio.

Ele expressou sua satisfação pelo fato de que "as principais tarefas para tornar a marinha de alta tecnologia e equipada com armas nucleares" estavam "avançando de acordo com os planos", antes de uma avaliação em outubro, segundo a KCNA.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciaram exercícios militares conjuntos em preparação para possíveis ameaças do Norte na segunda-feira.

Os exercícios de 11 dias incluem "vários eventos de treinamento em grande escala com fogo real", indicou o Exército americano em um comunicado.

Na sexta-feira, o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, prometeu "respeitar" o sistema político norte-coreano e gerar "confiança militar", um dia depois de Pyongyang afirmar que não tem interesse em melhorar as relações com Seul.

