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Internacional Kim Jong-un promete ampliar arsenal nuclear da Coreia do Norte após ignorar proposta de Trump Líder também classificou como crucial e urgente a implantação de armas nucleares táticas, diante da "realidade inevitável de compartilhar uma fronteira com o Estado inimigo mais perigoso", em referência à Coreia do Sul

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visitou instalações de produção de materiais nucleares e defendeu a fabricação de mais armas atômicas, dias após ignorar a oferta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de se reunir com ele durante sua recente viagem à Ásia.

Especialistas avaliam que Kim pretende demonstrar o avanço de seu arsenal nuclear, pilar de sustentação de seu regime autoritário, e reafirmar sua rejeição a futuras negociações sobre o desmantelamento do programa nuclear norte-coreano.

A agência estatal de notícias da Coreia do Norte (KCNA, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira (26) que Kim inspecionou duas fábricas de materiais nucleares, uma recém-inaugurada e outra em processo de expansão. Imagens divulgadas pela agência mostraram Kim e altos funcionários militares caminhando entre fileiras do que aparentavam ser centrífugas de enriquecimento de urânio e visitando salas onde estariam expostas ogivas nucleares.

Kim também visitou uma unidade de produção de equipamentos movidos a energia nuclear e um instituto de pesquisa nuclear na quarta-feira (25). Pyongyang não informou a localização das fábricas inspecionadas pelo líder.

Segundo a KCNA, Kim afirmou que as visitas fazem parte dos esforços para fortalecer as capacidades de defesa da Coreia do Norte em resposta às "ameaças nucleares variáveis que se aproximam da Península Coreana a cada momento". O líder acusou os EUA de incentivar seus aliados regionais a adquirir submarinos de propulsão nuclear e de se comprometer a compartilhar armas nucleares com eles.

"A validade e a importância concreta da nossa posse de armas nucleares e a tendência de fortalecimento qualitativo e quantitativo da nossa capacidade nuclear são uma realidade irreversível", afirmou Kim.

O líder também classificou como crucial e urgente a implantação de armas nucleares táticas, diante da "realidade inevitável de compartilhar uma fronteira com o Estado inimigo mais perigoso", em referência à Coreia do Sul.

"Trump falou sobre sua disposição de se reunir com Kim Jong-un, mas a posição fundamental dos EUA de que a Coreia do Norte deve se desnuclearizar permanece inalterada. Então, Kim Jong-un quer dizer: 'Vejam como somos poderosos. Não falem em desnuclearização se quiserem se reunir conosco'", afirmou Moon Seong Mook, analista do Instituto de Pesquisa de Estratégia Nacional da Coreia, sediado em Seul.

Segundo Moon, a visita provavelmente também teve como objetivo avaliar os progressos do programa nuclear neste ano e estabelecer metas futuras antes de uma conferência do Partido dos Trabalhadores no fim do ano.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul afirmou levar a sério as declarações de Kim sobre armas nucleares táticas e ressaltou que Seul mantém sua prontidão militar diante das ameaças de Pyongyang, no âmbito da aliança com Washington.

Trump reiterou seu interesse em retomar a diplomacia com Kim durante sua visita à China na semana passada, para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). O encontro, contudo, não ocorreu, e Pyongyang não respondeu publicamente à proposta.

Em entrevista ao New York Post nesta semana, Trump rejeitou a sugestão de que Kim tenha ignorado sua iniciativa. "Haverá um momento em que nos reuniremos. ... Simplesmente não era o momento certo. Foram dois dias muito movimentados", disse

O republicano também afirmou que poderia retomar a diplomacia com Kim a qualquer momento, restabelecendo a troca de cartas que os dois mantiveram durante seu primeiro mandato.

Kim já afirmou que poderia voltar a negociar caso os EUA abandonassem sua "política hostil" e respeitassem a condição da Coreia do Norte como Estado nuclear. Especialistas avaliam que o líder busca reconhecimento internacional desse status para poder exigir a suspensão de sanções.

Na semana passada, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou que a Coreia do Norte tem ampliado sua instalação original de enriquecimento de urânio em Yongbyon, classificando a iniciativa como "motivo de séria preocupação".

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