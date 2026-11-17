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COREIA DO NORTE Kim Jong Un visita estação de esqui perto da fronteira com a China Segundo a imprensa estatal norte-coreana, o líder do país passou o domingo e a segunda-feira na estação turística de Samjiyon, ao lado da família e de funcionários de alto escalão

O líder norte-coreano Kim Jong Un visitou uma estação de esqui perto da fronteira com a China, segundo imagens divulgadas nesta terça-feira (17) pela agência estatal KCNA, no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugere um possível encontro entre os dois nesta semana.

As imagens mostram Kim sentado, com um cigarro na mão e óculos escuros. Sua esposa, Ri Sol Ju, está atrás dele.

Em outra foto, a filha de Kim, Ju Ae, esquia em uma pista, vestida de branco e sem capacete.

Segundo a imprensa estatal norte-coreana, o líder do país passou o domingo e a segunda-feira na estação turística de Samjiyon, ao lado da família e de funcionários de alto escalão do governo.

Samjiyon fica perto da fronteira com a China, para onde Kim Jong Un poderia viajar para se reunir com Donald Trump à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que acontece em Shenzhen.

Trump declarou a jornalistas que poderia se reunir com Kim Jong Un, "o que seria bom", mas que a decisão sobre uma eventual viagem do líder norte-coreano à China "depende do presidente Xi" Jinping.

Os dois líderes se reuniram três vezes durante o primeiro mandato de Trump.

A China afirma que não está a par de um eventual encontro. "Não tenho informação a respeito", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, em uma entrevista coletiva, um dia antes da chegada de Trump a Shenzhen.

Analistas duvidam que Kim Jong Un tenha a intenção de seguir viagem até Shenzhen. A cidade fica a mais de 2.500 quilômetros em linha reta de Samjiyon.

A agência norte-coreana KCNA não mencionou os Estados Unidos, nem especificou se Kim Jong Un permanecia na região nesta terça-feira.

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