Kim Jong Un visita estação de esqui perto da fronteira com a China
Segundo a imprensa estatal norte-coreana, o líder do país passou o domingo e a segunda-feira na estação turística de Samjiyon, ao lado da família e de funcionários de alto escalão
O líder norte-coreano Kim Jong Un visitou uma estação de esqui perto da fronteira com a China, segundo imagens divulgadas nesta terça-feira (17) pela agência estatal KCNA, no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugere um possível encontro entre os dois nesta semana.
As imagens mostram Kim sentado, com um cigarro na mão e óculos escuros. Sua esposa, Ri Sol Ju, está atrás dele.
Em outra foto, a filha de Kim, Ju Ae, esquia em uma pista, vestida de branco e sem capacete.
Segundo a imprensa estatal norte-coreana, o líder do país passou o domingo e a segunda-feira na estação turística de Samjiyon, ao lado da família e de funcionários de alto escalão do governo.
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Samjiyon fica perto da fronteira com a China, para onde Kim Jong Un poderia viajar para se reunir com Donald Trump à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que acontece em Shenzhen.
Trump declarou a jornalistas que poderia se reunir com Kim Jong Un, "o que seria bom", mas que a decisão sobre uma eventual viagem do líder norte-coreano à China "depende do presidente Xi" Jinping.
Os dois líderes se reuniram três vezes durante o primeiro mandato de Trump.
A China afirma que não está a par de um eventual encontro. "Não tenho informação a respeito", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, em uma entrevista coletiva, um dia antes da chegada de Trump a Shenzhen.
Analistas duvidam que Kim Jong Un tenha a intenção de seguir viagem até Shenzhen. A cidade fica a mais de 2.500 quilômetros em linha reta de Samjiyon.
A agência norte-coreana KCNA não mencionou os Estados Unidos, nem especificou se Kim Jong Un permanecia na região nesta terça-feira.