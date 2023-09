Kim Kardashian e Zac Posen: influenciadores posam com aparelho de ressonância como símbolo de status

A- A+

Nas últimas semanas diversos influenciadores, principalmente relacionado à moda, como modelos e estilistas, publicaram fotos ao lado de uma máquina de ressonância magnética. A mais emblemática, até o momento, foi de Kim Kardashian, sentada sob o equipamento vestindo um uniforme verde.

“ A ressonância magnética da Prenuvo tem a habilidade de detectar câncer e doenças como aneurismas em estágios iniciais, antes que os sintomas apareçam. (...) Realmente isso salvou a vida de alguns dos meus amigos e eu apenas queria compartilhar”, escreveu.

A Prenuvo é uma das empresas que oferecem o exame que demora cerca de uma hora e chega a custar US$ 2.499 (o equivalente a R$ 12.300), como check-up em busca de sinais precoces de doenças como câncer, aneurisma, doenças hepáticas, degeneração espinhal, condições musculoesqueléticas e até esclerose múltipla. Outras empresas que oferecem esse mesmo serviço são Ezra, simonONE e Neko Health, com sede em Estocolmo.

E foi por conta de uma promoção feita pela Prenuvo, durante a semana de moda em Nova York que o instagram de algumas pessoas ficou lotado de influenciadores ao lado de máquinas de ressonância. Entre os milhares de comentários nas fotos, estão amigos e seguidores perguntando se as pessoas estão bem ou se eles estão com algum problema de saúde.

Entre os influenciadores que postaram fotos semelhantes estão o o estilista Zac Posen, as modelos Lily Aldridge, Jessica Rich, Bianca Brandolini e a professora de Yoga Alex Silver Fagan.

“Prenuvo me convidou para fazer uma exibição enquanto eu estava em Nova York e estou muito grata por ter feito isso!!! Não vou mentir, fiquei um pouco nervosa porque sou um pouco claustrofóbica, mas depois de algumas conversas estimulantes de amigos que fizeram o exame, fiquei tipo vamos! Entrei e fiquei tão surpresa com o quão agradável e à vontade me senti o tempo todo, especialmente porque a máquina está aberta e eu pude assistir meu programa favorito da Netflix! À medida que envelheço, quero ser o mais proativo possível no cuidado da minha mente e corpo”, escreveu Lily Aldridge.

Embora afirme que nenhuma das celebridades que divulgam o produto são pagas, a Prenuvo admite que oferece exames gratuitos para influenciadores e figuras proeminentes da indústria do bem-estar. E todos os convidados receberam voucher de desconto de até 300 dólares para seus seguidores que desejarem fazer o exame.

A modelo Jessica Rich, por exemplo, relembrou a importância de realizar exames preventivos e falou sobre casos de câncer em sua família:

“Câncer é algo que tive em minha família nos últimos 20 anos, desde minha mãe sendo diagnosticada com linfoma não-Hodgkin em 2002, estágio 4, com uma recorrência de 6 vezes, até meu irmão ser diagnosticado com câncer de cólon em estágio 4, aos 28 anos, para meu pai tendo câncer de próstata há alguns anos, felizmente todos estão bem e saudáveis hoje. A prevenção do câncer e o diagnóstico precoce são muito importantes e podem salvar muitas vidas”, escreveu.

Entretanto, diversos especialistas alertam contra a realização desse tipo de exame como check-up. Em abril, o Colégio Americano de Radiologia divulgou um comunicado dizendo que não havia “nenhuma evidência documentada de que o exame corporal total seja rentável ou eficaz no prolongamento da vida”, e expressando preocupação de que esses exames poderiam levar a “descobertas inespecíficas” que exigem acompanhamento caro e extenso.

A ressonância magnética é um exame que se utiliza dos princípios da radiofrequência para enxergar os órgãos, com a grande vantagem de não emitir radiação. Como o poder de visualização é excelente, esse recurso é muito utilizado para averiguar cartilagens, músculos e órgãos, em especial coração, fígado e cérebro, em exames específicos. Já ressonância magnética de corpo inteiro, fará uma varredura do paciente, da cabeça aos pés.

Esse exame está disponível no Brasil. Sua realização só é feita mediante prescrição médica, a um custo de cerca de R$ 6 mil. Como ele não consta na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS), não há cobertura pelos planos de saúde.

