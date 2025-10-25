A- A+

aneurisma Kim Kardashian: estresse pode causar um aneurisma cerebral? Entenda Empresária disse que foi diagnosticada com a condição e associou isso à pressão emocional causada pela separação de Kanye West

A influenciadora digital e empresária Kim Kardashian revelou ter sido diagnosticada com um aneurisma cerebral. Segundo ela, a condição estaria relacionada ao estresse vivido durante o divórcio com o rapper Kanye West. Mas, afinal, o estresse pode causar um aneurisma cerebral?

De acordo com a Mayo Clinic, um aneurisma cerebral é uma protuberância ou inchaço em um vaso sanguíneo no cérebro. Especialistas acreditam que os aneurismas cerebrais se formam e crescem porque o sangue que flui através do vaso sanguíneo pressiona uma área fraca da parede do vaso.

Também é possível nascer com um aneurisma cerebral. Isso geralmente se deve a uma anormalidade (defeito congênito) na parede de uma artéria. Mas vários outros fatores podem contribuir para o enfraquecimento de uma artéria e a formação de um aneurisma, segundo a Cleveland Clinic.

As principais causas são:

Síndrome de Ehlers-Danlos vascular.

Doença renal policística autossômica dominante.

Síndrome de Marfan.

Displasia fibromuscular.

Malformação arteriovenosa.

Ter um parente de primeiro grau (irmão biológico ou pai) com histórico de aneurismas cerebrais.

Tabagismo.

Pressão alta.

Uso de substâncias, especialmente cocaína.

Consumo excessivo de álcool.

Portanto, o estresse em si não seria capaz de causar um aneurisma. Mas ele pode contribuir para o rompimento de um aneurisma existente. Se o aneurisma vazar ou se romper, ele causa sangramento no cérebro e pode ser fatal, configurando uma emergência médica.

Os sintomas de um aneurisma que se rompeu são:

Dor de cabeça em trovoada (de início súbito e intensa, frequentemente descrita como "a pior dor de cabeça da minha vida").

Náuseas e vômitos.

Torcicolo.

Visão turva ou dupla.

Sensibilidade à luz (fotofobia).

Convulsões.

Pálpebra caída e pupila dilatada.

Dor acima e atrás do olho.

Confusão.

Fraqueza e/ou dormência.

Perda de consciência.

Os fatores que contribuem para o desenvolvimento de um aneurisma cerebral também podem causar sua ruptura e sangramento. Pesquisadores acreditam que a pressão alta seja a causa mais comum de ruptura.

Portanto, situações que podem aumentar a pressão arterial e levar à ruptura de um aneurisma cerebral incluem:

Estresse contínuo ou uma explosão repentina de raiva ou outra emoção forte.

Esforço físico para levantar, carregar ou empurrar algo pesado, como pesos ou móveis.

Pressão alta conhecida que não é tratada adequadamente com medicamentos.

Aneurismas cerebrais podem afetar qualquer pessoa e em qualquer idade. Mas são mais propensos a afetar pessoas entre 30 e 60 anos. Também são mais comuns em mulheres.

A maioria das pessoas com um aneurisma cerebral não sabe que tem um. Em geral, eles são descobertos durante um durante um exame de imagem como uma ressonância magnética ou tomografia computadorizada cerebral realizada por outro motivo médico ou, nos casos mais comuns, quando ele se rompe.

O tratamento de um aneurisma cerebral inclui um ou mais dos seguintes métodos, dependendo da localização e do tamanho do aneurisma, da sua ruptura ou não e das necessidades individuais do paciente: clipagem microcirúrgica, molização endovascular, desvio de fluxo com stents, oclusão e bypass da artéria ou apenas acompanhamento.

