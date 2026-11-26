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COREIA DO NORTE Kim quer encontrar mais formas de lançar armas nucleares Líder norte-coreano fez as declarações na quarta-feira, durante uma inspeção a uma instalação de pesquisa de armas nucleares em um local não divulgado

O líder norte-coreano Kim Jong Un afirmou que a Coreia do Norte deve ampliar sua capacidade de lançar armas nucleares a partir de diferentes plataformas, informou nesta quinta-feira (26) a imprensa estatal, ao destacar que as capacidades nucleares do país já são uma "realidade".

Kim fez as declarações na quarta-feira, durante uma inspeção a uma instalação de pesquisa de armas nucleares em um local não divulgado, após repetidas declarações de que Pyongyang não abandonará esse arsenal.

"O setor de fabricação de armas nucleares deve prestar atenção ao uso de armas nucleares táticas para diferentes missões em múltiplos domínios", afirmou, segundo a agência estatal de notícias KCNA, sem fornecer mais detalhes.

Trata-se de "uma tarefa importante e urgente decorrente do valor militar das armas nucleares táticas na guerra moderna e da realidade inevitável que se apresenta na fronteira com o Estado inimigo mais perigoso", acrescentou.

Fotos divulgadas pela KCNA mostram Kim, ao lado de dois funcionários, observando fileiras do que parecem ser ogivas nucleares. Partes dos objetos aparecem desfocadas, e algumas ogivas têm a ponta pintada de vermelho.

Reiterando o compromisso de seu país com as armas nucleares, Kim descreveu sua política nuclear como "um elemento fundamental para garantir a soberania da República, consagrada na lei suprema do Estado". "Nossa capacidade nuclear já se tornou uma realidade", declarou.

Pyongyang incorporou sua política de armas nucleares à Constituição em 2023, um ano depois de aprovar uma lei que declarou irreversível sua condição de potência nuclear.

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