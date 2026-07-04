Kimi Antonelli vence corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de F1
Hamilton largou da pole position e liderou as voltas iniciais, mas acabou sendo ultrapassado por Antonelli
O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio da Grã-Bretanha neste sábado (4), em Silverstone, chegando à frente do britânico Lewis Hamilton (Ferrari).
Hamilton largou da pole position e liderou as voltas iniciais, mas acabou sendo ultrapassado por Antonelli. O atual campeão mundial, o também britânico Lando Norris (McLaren), terminou em terceiro.
O veterano da Ferrari conseguiu manter a liderança na largada e pisou fundo para tentar se distanciar de seus perseguidores, com Antonelli sempre se mantendo em torno de um segundo de distância.
Atrás do italiano, as posições mudavam constantemente, com ultrapassagens entre as McLaren de Norris e do australiano Oscar Piastri, a Mercedes do britânico George Russell, a Ferrari do monegasco Charles Leclerc e a Red Bull do holandês Max Verstappen.
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Com essa disputa aberta no pelotão, a corrida curta de 17 voltas se transformou em um duelo entre dois pilotos até a metade da prova, na oitava volta, quando Antonelli finalmente ultrapassou Hamilton, mantendo-se na ponta até a bandeirada.
"Forcei ao máximo, dei absolutamente tudo de mim", o heptacampeão de 41 anos, que havia garantido a pole position por apenas 11 milésimos de segundo à frente de Antonelli e liderado os treinos livres de sexta-feira diante de sua torcida e dos 'tifosi' da Ferrari.
A corrida deste sábado foi a quarta sprint da temporada, após as realizadas nos GPs da China, de Miami e do Canadá. Nas três ocasiões anteriores deste ano, o piloto que largou na pole position acabou vencendo.
Não foi esse o caso em Silverstone, e Antonelli, largando da segunda posição, somou oito pontos, três a mais que Russell, seu rival mais próximo no campeonato, que terminou em quarto lugar.
Leclerc foi o quinto, seguido por Verstappen e Piastri, e o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), na oitava posição, completou a zona de pontuação da sprint.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 12º, terminou na 14ª colocação.
Ainda neste sábado, a partir do meio-dia (horário de Brasília), será disputado o treino de classificação do GP da Grã-Bretanha.