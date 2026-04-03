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ROUBO KitKat lança "rastreador" de chocolates após roubo de 12 toneladas; veja como funciona Varejista criou ferramenta online para que consumidores chequem se seus produtos fazem parte do lote desaparecido

Após o roubo de 12 toneladas de chocolate durante o transporte na Europa às vésperas da Páscoa, a KitKat resolveu pedir ajuda ao público ao lançar uma ferramenta online para que consumidores verifiquem se seus produtos fazem parte do lote desaparecido, informou a Fox News.

No dia 28 de março, a marca pertencente à Nestlé comunicou que cerca de 413 mil barras sumiram após deixarem uma fábrica no centro da Itália com destino à Polônia, de onde seriam distribuídas para outros países europeus.

O anúncio do rastreador ocorreu no dia 1º de abril, Dia da Mentira, o que gerou dúvidas nas redes sociais sobre uma possível ação de marketing. A companhia, porém, reforçou que a iniciativa é real.

“Alguém realmente roubou 12 toneladas de KitKats. E nós realmente queremos saber para onde elas foram”, disse a empresa em uma publicação no X. “Por isso, criamos um Rastreador de KitKat Roubado que permite verificar se o seu KitKat faz parte do lote desaparecido. Ajude-nos a encontrá-los. Use o Rastreador de KitKat Roubado. Link na bio", escreveu a marca.

Na página, intitulada "Stolen KitKat Tracker" (rastreador de KitKat roubado, em tradução livre), o consumidor deve inserir no formulário o código do lote presente na embalagem do produto comprado.

Caso haja correspondência, o sistema indica que a barra pode ter origem na carga desviada e orienta o usuário a fornecer mais informações; se não, informa que o item não foi afetado.

É uma espécie de "rastreador colaborativo”, ajudando a empresa a mapear o destino dos chocolates roubados ao mesmo tempo em que incentiva a participação do público no caso.

Ainda de acordo com a Fox News, não há indícios de impacto para consumidores dos Estados Unidos, já que a carga era destinada ao mercado europeu.

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