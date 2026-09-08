Kombi colide com poste na Avenida Caxangá, e trânsito fica complicado
Colisão destruiu poste em frente à Comunidade Icauã e mobilizou equipes da Neoenergia para substituição da estrutura
Uma Kombi colidiu com um poste em frente à Comunidade Icauã, na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife. O sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa segunda-feira (7) após a Ponte da Caxangá, no sentido Camaragibe da via.
A batida provocou a destruição da estrutura e mobilizou equipes da Neoenergia Pernambuco, que trabalham na substituição do poste.
Na manhã desta terça-feira (8), o trânsito na área apresenta lentidão, com congestionamento de aproximadamente 2 quilômetros, conforme observado pela reportagem por volta das 7h30.
O congestionamento se estendia desde a Estação BR-101 do BRT, localizada em frente ao Terminal Integrado da CDU, até as imediações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá.
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De acordo com a Neoenergia Pernambuco, equipes da concessionária estão no local desde a noite de segunda-feira para realizar a substituição da estrutura danificada após a colisão.
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
- Trecho após a Ponte da Caxangá registra lentidão nesta terça-feira (8), com retenção de aproximadamente 2 km de extensão. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco
A distribuidora esclareceu que um novo poste está sendo encaminhado para a área e que o serviço deve ser concluído até o final da tarde desta terça-feira (8).
Apesar dos danos provocados pelo sinistro, não há casas sem energia elétrica na região.
A Neoenergia ainda informou que os trabalhos permanecem em andamento para garantir a substituição da estrutura e a normalização das condições do trecho afetado.
Sobre possíveis vítimas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esclareceu que, até o momento, não havia registro de chamado para o local informado.
A Neoenergia também não confirmou nenhuma fatalidade relacionada à colisão.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado pela reportagem para informar se houve atendimento relacionado à ocorrência, mas, até a publicação dessa matéria, a redação ainda aguarda uma resposta da corporação.
Trânsito
A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) para conseguir informações sobre o trânsito e as medidas adotadas no local, mas ainda não obteve resposta.