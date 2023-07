A- A+

Recife Kombi desgovernada invade casa e deixa criança e mais duas pessoas feridas na Zona Oeste do Recife Acidente aconteceu na rua Brasuela, na comunidade UR-7

O motorista de uma kombi perdeu o controle o veículo, que invadiu uma casa, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, deixando três pessoas feridas. Entre os feridos está um menino de 3 anos.

O acidente aconteceu na manhã nessa quinta-feira (27), na rua Brasuela, na comunidade UR-7. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local.

Além da criança, as equipes também fizeram o socorrido de um homem de 55 anos e uma mulher de 21. As três vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

De acordo com a nota da unidade de saúde, enviada à Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (28), os dois adultos passaram por cirurgia ainda na quinta e têm quadro de saúde estável.

Já o menino está em observação. O estado de saúde dele também é considerado estável. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Veja também

reconhecimento Servidora do Instituto Chico Mendes de Conservação ganha prêmio ambiental internacional