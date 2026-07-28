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Conflito Kremlin acusa Ucrânia de ampliar 'atividade terrorista' e nega pedido de ligação Trump-Putin Segundo Dmitry Peskov, o "regime de Kiev continua praticando terrorismo e, olhando retrospectivamente, expande constantemente a geografia de sua atividade extremista"

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou nesta terça-feira (28) a Ucrânia de expandir sua "atividade terrorista" para além do conflito bilateral e afirmou que a ameaça "deve ser impedida e eliminada definitivamente". Em declarações ao pool de imprensa do Kremlin organizado pela agência estatal russa RIA Novosti, Peskov também disse que Moscou não recebeu qualquer solicitação de Washington para organizar uma conversa telefônica entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump.

Segundo Peskov, o "regime de Kiev continua sua atividade terrorista e, olhando retrospectivamente, expande constantemente a geografia de sua atividade terrorista". O porta-voz alegou que a Ucrânia realizou um "ataque terrorista" contra a Alemanha ao explodir o gasoduto Nord Stream, atacou a infraestrutura do Consórcio do Oleoduto do Cáspio (CPC/KTK), no Cazaquistão, e explodiu um navio mercante iraniano no Mar Cáspio. "Essa ameaça deve ser impedida e eliminada definitivamente", afirmou Peskov.

Questionado sobre uma possível conversa entre Putin e Trump, o porta-voz respondeu que "até o momento não há nenhum pedido para uma conversa telefônica". Ainda assim, ressaltou que os contatos de trabalho entre Rússia e Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia continuam.

Ao comentar a prevista conversa entre Trump e o presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, e a recente reunião entre o chanceler russo, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, Peskov afirmou que Washington "nunca abandonou a pauta ucraniana". "Apenas surgiram problemas muito mais prioritários para eles resolverem. Problemas claros e bem conhecidos", disse.

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