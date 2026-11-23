Conflito
Kremlin adverte contra aumento da tensão no Báltico após ataque ucraniano a navio russo
"É, de fato, uma tendência muito perigosa, a expansão da atividade terrorista para a região báltica (...) Isto é muito perigoso", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov
Esta imagem divulgada pela Guarda de Fronteiras da Finlândia em 22 de novembro de 2026 mostra as operações de combate ao incêndio a bordo do navio cargueiro Sparta 2, danificado no Golfo da Finlândia - Foto: Handout/Guarda De Fronteira Finlandesa/AFP
A Rússia alertou nesta segunda-feira (23) para o risco de um aumento das tensões no Mar Báltico, depois que um drone atacou um navio cargueiro de Moscou no fim de semana, perto das águas da Finlândia, uma ação que Helsinque atribuiu a Kiev.
"É, de fato, uma tendência muito perigosa, a expansão da atividade terrorista para a região báltica (...) Isto é muito perigoso. Está, sem dúvida, levando a uma escalada das tensões na região", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.
Leia também
• Ucrânia atacou dois navios russos na costa da Líbia, diz Zelensky
• Trump: EUA, Rússia e China concordaram que conflito nuclear nunca deve ocorrer
• Rússia disparou mais de 110 mísseis contra a Ucrânia em um de seus "maiores ataques", diz Zelensky
O porta-voz, no entanto, se recusou a comentar os ataques contra navios russos na costa da Líbia e disse apenas que Moscou tomou nota da reivindicação de Kiev.