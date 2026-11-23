A- A+

Conflito Kremlin adverte contra aumento da tensão no Báltico após ataque ucraniano a navio russo "É, de fato, uma tendência muito perigosa, a expansão da atividade terrorista para a região báltica (...) Isto é muito perigoso", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov

A Rússia alertou nesta segunda-feira (23) para o risco de um aumento das tensões no Mar Báltico, depois que um drone atacou um navio cargueiro de Moscou no fim de semana, perto das águas da Finlândia, uma ação que Helsinque atribuiu a Kiev.

"É, de fato, uma tendência muito perigosa, a expansão da atividade terrorista para a região báltica (...) Isto é muito perigoso. Está, sem dúvida, levando a uma escalada das tensões na região", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.

O porta-voz, no entanto, se recusou a comentar os ataques contra navios russos na costa da Líbia e disse apenas que Moscou tomou nota da reivindicação de Kiev.

Veja também