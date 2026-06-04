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Conflito Kremlin afirma estar aberto a reunião de Zelensky com Putin em Moscou "a qualquer momento" A missiva, publicada no site da presidência ucraniana, marca uma das poucas ocasiões em que Zelensky se dirigiu diretamente a Putin desde a invasão russa de 2022

Volodimir Zelensky tem as portas abertas para se reunir em Moscou com Vladimir Putin "a qualquer momento", afirmou o Kremlin nesta quinta-feira (4), depois que o presidente ucraniano convidou seu par russo para um encontro cara a cara com o objetivo de negociar o fim da guerra.

"Zelensky pode vir a Moscou a qualquer momento", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo declarações citadas pela mídia estatal russa, acrescentando que Putin ainda não havia visto a carta na qual o mandatário ucraniano o convida.

A missiva, publicada no site da presidência ucraniana, marca uma das poucas ocasiões em que Zelensky se dirigiu diretamente a Putin desde a invasão russa de 2022.

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