Conflito
Kremlin afirma estar aberto a reunião de Zelensky com Putin em Moscou "a qualquer momento"
A missiva, publicada no site da presidência ucraniana, marca uma das poucas ocasiões em que Zelensky se dirigiu diretamente a Putin desde a invasão russa de 2022
Volodimir Zelensky tem as portas abertas para se reunir em Moscou com Vladimir Putin "a qualquer momento", afirmou o Kremlin nesta quinta-feira (4), depois que o presidente ucraniano convidou seu par russo para um encontro cara a cara com o objetivo de negociar o fim da guerra.
"Zelensky pode vir a Moscou a qualquer momento", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo declarações citadas pela mídia estatal russa, acrescentando que Putin ainda não havia visto a carta na qual o mandatário ucraniano o convida.
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A missiva, publicada no site da presidência ucraniana, marca uma das poucas ocasiões em que Zelensky se dirigiu diretamente a Putin desde a invasão russa de 2022.