A- A+

GUERRA Kremlin chama de "ato monstruoso" derrubada de avião russo pela Ucrânia Todas as 74 pessoas a bordo do avião, incluindo prisioneiros de guerra ucranianos, morreram

Moscou descreveu nesta quinta-feira a derrubada de um avião militar russo que transportava prisioneiros de guerra ucranianos como um "ato monstruoso", pelo qual culpa Kiev.

"O fato de os ucranianos terem matado os seus prisioneiros, os seus cidadãos, que deveriam retornar para casa em praticamente 24 horas, é obviamente um ato completamente monstruoso", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado por agências de imprensa russa.

A Rússia sustenta que o avião alvejado na quarta-feira a 45 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, na região russa de Belgorod, transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos para uma troca.

Todas as 74 pessoas a bordo do avião, incluindo prisioneiros de guerra ucranianos, morreram, segundo as autoridades russas.

"Ninguém pode dizer qual o impacto isto terá nas perspectivas de ampliação do processo de troca de prisioneiros", alertou Dmitri Peskov.

Kiev não confirmou nem negou que o avião tenha sido derrubado por armas ucranianas, como afirma Moscou.

Veja também

agressão Parlamentar da Coreia do Sul é atacada em Seul, em segundo caso de violência política no mês