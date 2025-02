A- A+

GUERRA Kremlin chama de 'vazias' as palavras de Zelensky sobre negociar com Putin Os apelos para negociar a paz aumentaram desde o retorno à Casa Branca de Donald Trump, que afirma querer acabar rapidamente com o conflito, mas sem apresentar um plano concreto

O Kremlin considerou, nesta quarta-feira (5), "vazias de significado" as declarações do presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que disse estar pronto para negociações diretas com seu homólogo russo, Vladimir Putin, e outros governantes para encerrar o conflito.

Quase três anos após o início da ofensiva russa na Ucrânia, os apelos para negociar a paz aumentaram desde o retorno à Casa Branca de Donald Trump, que afirma querer acabar rapidamente com o conflito, mas sem apresentar um plano concreto.

Embora Zelensky sempre tenha se declarado categoricamente contrário a qualquer compromisso com a Rússia, nos últimos meses ele modificou algumas de suas posições, diante das dificuldades de seu exército, que continua recuando na linha de frente.



Questionado na terça-feira no canal de YouTube "Piers Morgan Uncensored" se estaria disposto a negociar com Putin, Zelensky respondeu que aceitaria "se esta for a única maneira de levarmos a paz aos cidadãos da Ucrânia".

O presidente ucraniano mencionou um formato com 'quatro participantes' que poderiam ser Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e União Europeia.

Mas, segundo o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, "no momento, não podemos compreender isto mais do que palavras vazias de significado".

Peskov também lembrou que Zelensky proibiu, em outubro de 2022, por decreto qualquer negociação enquanto Putin estiver no poder na Rússia, uma resposta à decisão do Kremlin de declarar a anexação de quatro regiões ucranianas.

"Apesar de tudo, continuamos abertos a negociações", afirmou o porta-voz, antes de destacar que "a realidade na linha de frente convencerá Kiev a mostrar abertura e interesse em tais negociações".



Um compromisso

Vladimir Putin afirmou em diversas ocasiões que está disposto a negociar, desde que a Ucrânia atenda às suas demandas: ceder quatro regiões do sul e leste do país, além da Crimeia, anexada em 2014, e renunciar ao plano de aderir à Otan.

As condições são consideradas inaceitáveis para Kiev.

Zelensky afirmou que o fato de estar pronto para negociar com Putin é, em si, "um compromisso" por parte da Ucrânia.

Na guerra, o avanço russo prosseguiu nesta quarta-feira com o anúncio de Moscou da que tomou o controle de mais duas localidades no leste e nordeste da Ucrânia: Baranivka, na região de Donetsk, e Novomlynsk, na região de Kharkiv.

Uma das localidades fica à margem de Oskil, um rio que as tropas russas conseguiram atravessar nas últimas semanas.

Em outras regiões do país, as forças russas estão ameaçam ou estão em processo de tomar posições importantes em Chasiv Yar, Toretsk e Pokrovsk.

A Ucrânia, por sua vez, continua com os ataques noturnos contra instalações de energia em território russo, que se tornaram quase diários, em resposta ao incessante bombardeio de cidades ucranianas.

Um ataque com drones incendiou um depósito de petróleo na região de Krasnodar, sudoeste da Rússia, segundo o governador Veniamin Kondratiev.

Na terça-feira, um míssil balístico russo matou cinco pessoas e feriu mais de 50 em Izium, segundo as autoridades ucranianas, uma cidade no nordeste da Ucrânia, libertada em setembro de 2022 da ocupação russa.

