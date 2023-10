Kremlin considera "inaceitável" que Biden tenha chamado Putin de "tirano"

A- A+

O Kremlin criticou, nesta sexta-feira (20), um discurso proferido na véspera pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no qual chamou o seu homólogo russo, Vladimir Putin, de "tirano", e equiparou Moscou ao movimento palestino Hamas.

"Para nós é inaceitável. Não consentimos um tom semelhante com a Federação Russa ou com o nosso presidente" disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.

Em um discurso no Salão Oval da Casa Branca na quinta-feira (19), Biden prometeu que o seu país continuará apoiando Israel e Ucrânia contra o Hamas e a Rússia, respectivamente. Segundo ele, procuram "aniquilar completamente uma democracia vizinha".

"Não podemos e não permitiremos que terroristas como o Hamas e tiranos como Putin vençam" acrescentou. "Me recuso a permitir que isso aconteça".

Em uma conversa com a imprensa nesta sexta-feira, Peskov destacou que essa retórica "dificilmente corresponde a líderes responsáveis, e dificilmente pode ser aceitável para nós", dizendo ainda que os esforços dos EUA para "conter" a Rússia fracassarão.

Veja também

crime Presidentes de Tribunais de Justiça repudiam assassinato de juiz em PE