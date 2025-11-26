Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Diplomacia

Kremlin considera 'sérias' as conversas em curso para encerrar conflito na Ucrânia

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acrescentou que "muitas pessoas" vão tentar "estragar" as conversas

Reportar Erro
O porta-voz do Kremlin, Dmitry PeskovO porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov - Foto: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

O Kremlin afirmou, nesta quarta-feira (26), que as conversas em curso sobre a proposta dos Estados Unidos para encerrar o conflito na Ucrânia são um "processo sério", antes da visita prevista a Moscou, na próxima semana, do enviado especial americano, Steve Witkoff.

Leia também

• Turquia propõe 'contato direto' entre Rússia e Ucrânia em Istambul

• Detalhes delicados exigem continuidade das negociações entre EUA, Rússia e Ucrânia

• Kremlin insta Zelensky a negociar 'agora' ou perder mais território

"O processo está em curso. Trata-se de um processo sério", declarou a um jornalista o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. O porta-voz acrescentou que "muitas pessoas" vão tentar "estragar" as conversas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter