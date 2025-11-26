Diplomacia
Kremlin considera 'sérias' as conversas em curso para encerrar conflito na Ucrânia
O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acrescentou que "muitas pessoas" vão tentar "estragar" as conversas
O Kremlin afirmou, nesta quarta-feira (26), que as conversas em curso sobre a proposta dos Estados Unidos para encerrar o conflito na Ucrânia são um "processo sério", antes da visita prevista a Moscou, na próxima semana, do enviado especial americano, Steve Witkoff.
"O processo está em curso. Trata-se de um processo sério", declarou a um jornalista o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. O porta-voz acrescentou que "muitas pessoas" vão tentar "estragar" as conversas.