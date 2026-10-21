Rússia
Kremlin considera vagas as ideias apresentadas por Witkoff para solucionar o conflito na Ucrânia
"Ele mencionou alguns aspectos novos nas abordagens dos europeus e de Kiev, mas, na realidade, não havia muito conteúdo nelas", observou Yuri Ushakov, assessor do Kremlin
O presidente da Rússia, Vladimir Putin (à direita), cumprimenta o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff (à esquerda), antes de sua reunião em São Petersburgo, em 21 de outubro de 2026 - Foto: Kristina Solovyova/POOL/AFP
O Kremlin considerou, nesta quarta-feira (21), que as propostas para pôr fim à guerra na Ucrânia, formuladas por Kiev e seus parceiros europeus na véspera, em Oslo, e transmitidas ao presidente Vladimir Putin pelo emissário americano Steve Witkoff, carecem de substância.
"Steve Witkoff informou Vladimir Putin sobre o conteúdo das conversas realizadas em Oslo", declarou aos jornalistas o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, referindo-se às conversas que Witkoff manteve na terça-feira (20), na Noruega, com autoridades ucranianas e europeias.
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"Ele mencionou alguns aspectos novos nas abordagens dos europeus e de Kiev, mas, na realidade, não havia muito conteúdo nelas", observou.