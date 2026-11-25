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Conflito Kremlin evita comentar relatos sobre centenas de milhares de soldados mortos na Ucrânia Último número de baixas divulgado pela Rússia, ainda em setembro de 2022, mencionava quase 6.000 soldados mortos

O Kremlin se recusou nesta quarta-feira (25) a comentar as informações de que até 700.000 soldados russos morreram nos quase cinco anos de ofensiva contra a Ucrânia.

Com base em dados hackeados da agência oficial de estatísticas da Rússia, vários meios de comunicação locais e internacionais afirmam que os números de Moscou indicam entre 470.000 e 700.000 soldados mortos durante o conflito.

O último número de baixas divulgado pela Rússia, ainda em setembro de 2022, mencionava quase 6.000 soldados mortos. Já naquela ocasião, o dado era considerado muito subestimado.

Ao ser questionado sobre os relatórios, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, declarou que "a única entidade que pode divulgar oficialmente os números de baixas é o Ministério da Defesa".

"Recomendo não prestar atenção a qualquer outro dado", acrescentou.

No início do mês, dois grupos de ciberativistas, o bielorrusso "Cyberpartisans" e o pró-Ucrânia "Silent crow" publicaram centenas de milhares de arquivos que, afirmaram, conseguiram na base de dados da agência de estatísticas da Rússia, a Rosstat.

Após analisar os dados sobre as causas de morte de cidadãos russos nos últimos cinco anos, vários portais internacionais afirmaram que o número de soldados com óbitos confirmados era de meio milhão.

Outra análise, elaborada pelos veículos russos independentes Meduza e Mediazona, revelou que, se forem incluídos os soldados classificados como "desaparecidos", o número de vítimas fatais pode chegar a 700.000.

A Rússia ofereceu enormes incentivos econômicos para atrair trabalhadores de regiões pobres ao Exército e recrutou presidiários, que receberam a oferta de indulto em troca do serviço militar.

Também recrutou combatentes no exterior e contou com o apoio de dezenas de milhares de soldados de sua aliada Coreia do Norte.

Um número significativo de soldados ucranianos também morreu no conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou em julho que seu Exército registrou 50.000 baixas, mas analistas consideram que o número está subestimado.

No mesmo mês, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede nos Estados Unidos, indicou que entre 125.000 e 150.000 soldados morreram do lado ucraniano, e quase 450.000 do lado russo.

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