Kremlin evita comentar relatos sobre centenas de milhares de soldados mortos na Ucrânia
Último número de baixas divulgado pela Rússia, ainda em setembro de 2022, mencionava quase 6.000 soldados mortos
O Kremlin se recusou nesta quarta-feira (25) a comentar as informações de que até 700.000 soldados russos morreram nos quase cinco anos de ofensiva contra a Ucrânia.
Com base em dados hackeados da agência oficial de estatísticas da Rússia, vários meios de comunicação locais e internacionais afirmam que os números de Moscou indicam entre 470.000 e 700.000 soldados mortos durante o conflito.
O último número de baixas divulgado pela Rússia, ainda em setembro de 2022, mencionava quase 6.000 soldados mortos. Já naquela ocasião, o dado era considerado muito subestimado.
Ao ser questionado sobre os relatórios, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, declarou que "a única entidade que pode divulgar oficialmente os números de baixas é o Ministério da Defesa".
"Recomendo não prestar atenção a qualquer outro dado", acrescentou.
No início do mês, dois grupos de ciberativistas, o bielorrusso "Cyberpartisans" e o pró-Ucrânia "Silent crow" publicaram centenas de milhares de arquivos que, afirmaram, conseguiram na base de dados da agência de estatísticas da Rússia, a Rosstat.
Após analisar os dados sobre as causas de morte de cidadãos russos nos últimos cinco anos, vários portais internacionais afirmaram que o número de soldados com óbitos confirmados era de meio milhão.
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Outra análise, elaborada pelos veículos russos independentes Meduza e Mediazona, revelou que, se forem incluídos os soldados classificados como "desaparecidos", o número de vítimas fatais pode chegar a 700.000.
A Rússia ofereceu enormes incentivos econômicos para atrair trabalhadores de regiões pobres ao Exército e recrutou presidiários, que receberam a oferta de indulto em troca do serviço militar.
Também recrutou combatentes no exterior e contou com o apoio de dezenas de milhares de soldados de sua aliada Coreia do Norte.
Um número significativo de soldados ucranianos também morreu no conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou em julho que seu Exército registrou 50.000 baixas, mas analistas consideram que o número está subestimado.
No mesmo mês, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede nos Estados Unidos, indicou que entre 125.000 e 150.000 soldados morreram do lado ucraniano, e quase 450.000 do lado russo.