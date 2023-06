A- A+

rússia Kremlin insiste em que Putin tem "impressionante" apoio popular após motim Televisão russa transmitiu imagens do presidente se reunindo com dezenas de pessoas durante uma viagem a Derbent

O Kremlin celebrou, nesta quinta-feira (29), as imagens "incríveis" do presidente russo, Vladimir Putin, que encontrou multidões em uma viagem ao sul do país, algo que o governo apresentou como um sinal de "apoio" após a abortada rebelião do grupo Wagner.

Putin raramente aparece em reuniões populares, por razões de segurança e sanitárias. Desde o início da pandemia da Covid-19, as pessoas que se reuniram com o presidente em atos oficiais foram submetidas a uma rigorosa seleção, tendo de manter confinamento prévio e fazer testes.

Na noite de quarta-feira (28), porém, a televisão russa transmitiu imagens do presidente se reunindo com dezenas de pessoas durante uma viagem a Derbent, uma cidade do Cáucaso russo. Putin aceitou posar para ser fotografado, apertou as mãos e até beijou uma garota na cabeça.

"Houve uma demonstração incrível de apoio e de alegria por parte do povo de Derbent", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, com entusiasmo, nesta quinta-feira.

"O presidente não podia se negar a ir ao encontro do povo", acrescentou.

A cena, da qual a AFP não pôde verificar o grau de espontaneidade, foi divulgada em um momento em que as autoridades tentam mostrar que Putin ainda está no comando e conta com o apoio do Exército e da população.

Nos últimos dias, o líder russo se reuniu várias vezes com seus chefes militares e soldados. Na terça-feira, agradeceu-os por terem evitado "uma guerra civil", após a breve rebelião do grupo de mercenários Wagner no sábado.

