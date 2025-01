Kremlin se diz pronto para diálogo 'mutuamente respeitoso' com Trump

A- A+

O Kremlin disse nesta quinta-feira (23) que está aberto a um diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora não veja “nada de particularmente novo” em suas últimas declarações sobre o conflito na Ucrânia e sua ameaça de impor mais sanções à Rússia.

“Não vemos nada de particularmente novo”, respondeu o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, à pergunta dos repórteres sobre as declarações de Trump, que na quarta-feira ameaçou a Rússia com sanções se não encontrar um acordo rápido com a Ucrânia.

“Continuamos prontos para o diálogo, diálogo em pé de igualdade e respeito mútuo”, disse Peskov.

De acordo com o porta-voz, ficou claro desde o primeiro mandato de Trump (2017-2021) que o republicano “gostava” de sanções.

Estamos “acompanhando de perto” suas declarações, acrescentou.

Em uma mensagem em sua conta na Truth Social, Trump se dirigiu ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, para chegar a um acordo o mais rápido possível com a Ucrânia.

“Se não fizermos um 'acordo', e logo, não tenho escolha a não ser colocar altos níveis de impostos, tarifas e sanções sobre qualquer mercadoria vendida pela Rússia aos Estados Unidos” e a outros países, advertiu.

Antes de sua posse na segunda-feira, Trump havia prometido acabar com a guerra na Ucrânia antes mesmo de assumir o cargo, aumentando a perspectiva de que poderia forçar Kiev a fazer concessões a Moscou.

