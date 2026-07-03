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luto Kuiussi Khisêtjê, liderança indígena e sobrinho do cacique Raoni, morre aos 80 anos Aos 94 anos, o Cacique Raoni também está com problemas de saúde, internado no dia 19 de junho no Hospital São Paulo, da Unifesp

O cacique Kuiussi Khisêtjê, liderança do povo indígena Khisêtjê e sobrinho do Cacique Raoni, morreu nesta sexta-feira (3) aos 80 anos. A causa do falecimento não foi divulgada.

O povo Khisêtjê vive na terra indígena Wawi, dentro do Parque Indígena do Xingu, no norte do Estado de Mato Grosso. Em nota publicada nas redes sociais, a Associação Indígena Khisêtjê lamentou a morte e relatou a trajetória de Kuiussi.

De acordo com a associação, o cacique se tornou a principal liderança dos Khisêtjê muito jovem, antes dos 20 anos, após a morte do pai dele. "Embora não falasse português e não soubesse ler ou escrever nessa língua, sua inteligência, sabedoria, coragem e profunda visão política fizeram dele uma das maiores lideranças indígenas Khisêtjê", conta a organização.

Nos anos 1990, preocupado com o avanço da agropecuária na bacia do rio Suiá-Miçu, Kuiussi liderou a luta pela reconquista do território tradicional dos Khisêtjê, e conseguiu o reconhecimento e a demarcação da terra indígena Wawi. O cacique ainda buscou a demarcação das terras onde vivera na juventude, que ficaram fora da área demarcada.

Em postagem nas redes sociais, o Instituto Raoni se solidarizou com os familiares de Kuiussi e com o povo Khisêtjê e destacou que o legado dele na luta pela defesa dos territórios, da cultura e dos direitos indígenas seguirá para as próximas gerações.

"Kuiussi Khisêtjê dedicou sua trajetória à defesa de seu povo, de seu território, dos direitos dos povos indígenas e da preservação dos costumes, saberes e tradições Khisêtjê. Sua caminhada foi marcada pela coragem, pela sabedoria e pelo compromisso permanente com a proteção da vida, da cultura e das futuras gerações", relatou o Instituto Raoni, que também destacou a relação de respeito e afeto com o próprio Raoni na luta pelos povos originários.

Raoni está internado na UTI

O Cacique Raoni também está com problemas de saúde. Aos 94 anos, o líder indígena foi internado no dia 19 de junho no Hospital São Paulo, da Unifesp, com "obstrução intestinal, desidratação e pneumonia por aspiração". Na última quarta-feira, 1º, Raoni foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar um quadro de hemorragia digestiva alta.

O defensor da Floresta Amazônica foi transferido para a UTI para monitoramento do quadro de saúde e segue "estável, consciente, respondendo a comandos, com dreno de tórax, sem febre, respirando ar ambiente e aceitando melhor a dieta oral", segundo o último boletim divulgado pelo hospital.

Não é a primeira vez que o líder kayapó enfrenta uma hospitalização neste ano. Em maio, ele esteve internado para tratar uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.

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