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Conflito Kushner viajará para Israel para tentar traçar um plano de paz para Gaza Viagem ocorre depois que Netanyahu rejeitou publicamente um plano de 15 pontos anunciado por Mladenov, no qual o Hamas aceita entregar suas armas a um novo comitê de governo palestino na cidade

O enviado do presidente americano Donald Trump e do gênero do mandatário, Jared Kushner, viajará na próxima semana para Israel na tentativa de aproximar posições sobre um plano para Gaza rejeitado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, informando fontes oficiais nesta sexta-feira (14).

Kushner e Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza do Conselho de Paz de Trump e responsável pela implementação do acordo, visitação a Israel e ao Egito, um dos principais mediadores.

A viagem ocorre depois que Netanyahu rejeitou publicamente um plano de 15 pontos anunciado por Mladenov, no qual o Hamas aceita entregar suas armas a um novo comitê de governo palestino em Gaza.

Um funcionário do Conselho de Paz afirmou que Kushner e Mladenov esperam manter "conversas construtivas" para avançar no plano de paz de Trump, iniciado com a declaração de um cessar-fogo em outubro de 2025, que conseguiu, mas não cerrou, os ataques israelenses em Gaza.

“Estados Unidos e Israel concordam com o objetivo final: um Hamas desmilitarizado”, afirmou o funcionário, sob condição de anonimato.

“Vamos ouvir as preocupações levantadas e falar sobre os próximos passos. O fundamental é que ambos concordamos com o resultado que queremos alcançar e estamos buscando formas de acelerar os avanços”, acrescentou.

A última parte do plano para Gaza, aceita pelo Hamas no fim de julho, antes de uma retirada progressiva das forças israelenses de boa parte da Faixa de Gaza, segundo uma versão inicial publicada pelo Conselho de Paz.

Posteriormente, Mladenov recuperou e afirmou que Israel não precisaria retirar suas tropas até que o Hamas estivesse completamente desarmado.

Netanyahu prometeu que não haverá retirada e manifestou ceticismo sobre a possibilidade de o Hamas se desarmar, afirmando que o grupo deve destruir suas armas de forma verificável.

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