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Guerra no Oriente Médio Kuwait diz que refinaria foi atacada por drone Ataque provocou incêndio na refinaria de Mina Al-Ahmadi

O Kuwait afirmou que um ataque de drone provocou um incêndio em uma refinaria de petróleo. Segunda a agência de notícias estatal KUNA, trata-se da Kuwait Petroleum Corp

O ataque de drone provocou um incêndio na refinaria de Mina Al-Ahmadi, mas não causou feridos. A refinaria é uma das maiores do Oriente Médio, com uma capacidade de produção de petróleo de 730.000 barris por dia.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



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