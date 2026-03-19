Guerra no Oriente Médio
Kuwait diz que refinaria foi atacada por drone
Ataque provocou incêndio na refinaria de Mina Al-Ahmadi
O Kuwait afirmou que um ataque de drone provocou um incêndio em uma refinaria de petróleo. Segunda a agência de notícias estatal KUNA, trata-se da Kuwait Petroleum Corp
O ataque de drone provocou um incêndio na refinaria de Mina Al-Ahmadi, mas não causou feridos. A refinaria é uma das maiores do Oriente Médio, com uma capacidade de produção de petróleo de 730.000 barris por dia.
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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.