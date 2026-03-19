Qui, 19 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Kuwait diz que refinaria foi atacada por drone

Ataque provocou incêndio na refinaria de Mina Al-Ahmadi

Reportar Erro
KuwaitKuwait - Foto: Yasser Al-Zayyat/ AFP

O Kuwait afirmou que um ataque de drone provocou um incêndio em uma refinaria de petróleo. Segunda a agência de notícias estatal KUNA, trata-se da Kuwait Petroleum Corp

O ataque de drone provocou um incêndio na refinaria de Mina Al-Ahmadi, mas não causou feridos. A refinaria é uma das maiores do Oriente Médio, com uma capacidade de produção de petróleo de 730.000 barris por dia.

Leia também

• Governo estuda reduzir impostos para evitar aumento das passagens aéreas por causa da guerra

• Guerra no Oriente Médio envolve instalações de produção de gás e petróleo

• No 20º dia da guerra, Irã intensifica ataques contra infraestrutura de energia do Golfo Pérsico

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter