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ataques Kuwait e Bahrein enfrentam novos ataques Esses dois países do Golfo abrigam bases americanas que foram atacadas na quarta-feira pelo Irã em resposta aos bombardeios dos Estados Unidos

O Exército do Kuwait afirmou nesta quinta-feira (9) que enfrenta ataques com mísseis e drones, enquanto o Bahrein anunciou o acionamento de sirenes aéreas, depois que o Irã ameaçou responder aos bombardeios dos Estados Unidos em seu território.

Esses dois países do Golfo abrigam bases americanas que foram atacadas na quarta-feira pelo Irã em resposta aos bombardeios dos Estados Unidos.

“O Estado-Maior do Exército informa que qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam ataques hostis”, indicaram as forças armadas do Kuwait no X, sem especificar a origem dos ataques.

No Bahrein, o Ministério do Interior afirmou no X que “a sirene foi acionada (...) Cidadãos e residentes são instados a manter a calma e dirigir-se ao local seguro mais próximo”.

Jornalistas da AFP no Bahrein relataram que explosões foram ouvidas após os alarmes.

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