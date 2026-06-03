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Conflito Kuwait suspende voos comerciais após drone atingir aeroporto e deixar feridos Ofensiva ocorreu após uma troca de hostilidades entre o Irã e os Estados Unidos na noite da véspera

O governo do Kuwait anunciou nesta quarta-feira (3) a suspensão dos voos comerciais após um drone lançado pelo Irã atingir o aeroporto internacional do país. Várias pessoas ficaram feridas no ataque, segundo o Ministério da Defesa kuwaitiano.

"Uma série de drones hostis" atingiu e danificou o terminal de passageiros, ainda de acordo com o governo do Kuwait.

Leia também • Trump e Netanyahu discordam sobre como encerrar guerra no Irã, mostra mídia internacional • Guerra no Oriente Médio afeta gravemente cadeias de fornecimento de ajuda, adverte ONU • EUA ameaça retomar guerra com o Irã em meio a negociações estagnadas A ofensiva ocorreu após uma troca de hostilidades entre o Irã e os Estados Unidos na noite da véspera. As forças americanas atingiram um alvo militar iraniano em uma ilha no Estreito de Ormuz em retaliação ao ataque lançado pelo regime iraniano contra bases americanas no Kuwait e no Bahrein. A ofensiva ocorreu após uma troca de hostilidades entre o Irã e os Estados Unidos na noite da véspera. As forças americanas atingiram um alvo militar iraniano em uma ilha no Estreito de Ormuz em retaliação ao ataque lançado pelo regime iraniano contra bases americanas no Kuwait e no Bahrein.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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