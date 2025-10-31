A- A+

EFEITOS CLIMÁTICOS La Niña: fenômeno deve se fortalecer em novembro no Brasil Ss temperaturas devem ficar entre a média e até abaixo do esperado para o período nesta época do an

O mês de novembro será marcado pelo fortalecimento do fenômeno La Niña, que deve favorecer a formação de chuva principalmente no fim do mês.

Já as temperaturas devem ficar entre a média e até abaixo do esperado para o período nesta época do ano. A primavera de 2025 no Brasil termina em 21 de dezembro de 2025, quando se inicia o verão.

"Isso acaba organizando um pouco mais as chuvas, principalmente no fim do mês, posicionando as chuvas mais ao norte do Brasil. No geral, a tendência é que as temperaturas fiquem entre a média e até abaixo da média em boa parte do Brasil", afirma Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok.

No período, segundo ela, o País terá a passagem de frentes frias e áreas de instabilidade avançando ao longo de todo o mês e que acabam trazendo umidade e também condição para temperaturas mais baixas, pegando a região Sul, Sudeste, parte do Centro-Oeste e também o Estado de Mato Grosso do Sul.

No interior do Brasil, a chuva ainda é irregular e vai ganhando força gradativamente ao longo do decorrer do mês de novembro. "Então devemos ter grandes períodos de temperaturas mais elevadas, grandes períodos de tempo mais firme, até com um alerta para baixa umidade relativa do ar, porque as instabilidades demoram um pouco ainda para se formar no Centro-Oeste do Brasil", afirma.

As chuvas mais volumosas, mais intensas, devem se concentrar em áreas do Espírito Santo, norte de Minas Gerais, norte de Goiás e Mato Grosso.

Algumas áreas do interior do Nordeste podem apresentar uma chuva um pouco mais recorrente, principalmente na segunda quinzena do mês.

Na região Norte do Brasil, por enquanto, não há perspectivas para grandes mudanças. "A tendência é de áreas de instabilidade ao longo de todo o mês, chuvas bem distribuídas por praticamente toda a região e aquela condição de tempo mais abafado, temperaturas que passam facilmente dos 30ºC", afirma Maria Clara

"Será um mês marcado por temperaturas ligeiramente abaixo da média em grande parte do Brasil", acrescenta Márcio Bueno, meteorologista da Tempo OK.

"A passagem frequente de sistemas meteorológicos pela costa brasileira favorecerá a formação de chuva e a entrada de ar mais frio em grande parte da faixa litorânea brasileira", afirma Bueno.

Capital paulista

Dando sequência aos últimos dias de outubro, a previsão indica que os primeiros dias de novembro serão marcados por chuva e temperaturas mais amenas na cidade de São Paulo.

Há previsão de chuva para os próximos dias, sendo mais intensas as precipitações no domingo, 2, dia de Finados, e na terça-feira, 4. As temperaturas nesta primeira semana devem ficar com a máxima na casa dos 20ºC.

O que é o La Niña?

O La Niña consiste no resfriamento em grande escala das temperaturas da superfície do Pacífico equatorial, especialmente na sua região central e oriental.

O fenômeno climático provoca mudanças na circulação atmosférica tropical, incluindo os ventos, a pressão e os padrões de chuva.

Geralmente, anos sob influência do La Niña são mais frios, enquanto os de El Niño são mais quentes. No entanto, as mudanças climáticas têm bagunçado a influência dos fenômenos.





