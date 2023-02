A- A+

Carnaval 2023 Lá vem o Galo da Madrugada! Confira a programação deste sábado (18) de Carnaval Maior bloco de rua do Brasil é a principal atração do fim de semana no Recife; Olinda também será agitada pela manhã

• Carnaval começa no Galo da Madrugada! Confira a programação para cair na folia neste Sábado de Zé Pereira

Complete a música: “ei pessoal, vem moçada, Carnaval começa no ...”. Essa é fácil. Todo folião pernambucano sabe que o sábado carnavalesco no Recife tem dono. Símbolo da tradição do estado de celebrar o maior bloco de rua do Brasil, o Galo da Madrugada reinará na Ponte Duarte Coelho, neste sábado (18). Em 2023, a alegoria, batizada de “Galo Preto Ancestral”, fará reverência à população afro-brasileira.



Será a primeira vez que o Galo homenageará a cultura africana. As pontas das asas serão douradas, em alusão a Oxum, orixá das águas doces. No pescoço, mais dourado, desta vez com um colar no estilo gargantilha africana. A cauda trará todas as cores da paleta do arco-íris. Mosaicos de espelhos tecnológicos serão confeccionados com descartes de DVDs, iluminando a importância do consumo consciente e compondo a indumentária.



Diversos artistas se apresentarão no bloco. O brega pernambucano será representado por Michelle Melo, Conde Só Brega, Léo do Coque, Banda Vício Louco e Banda Boa Toda. Pablo Vittar, Juliette, André Rio, Almir Rouche e outros artistas também marcarão presença.

À tarde, no Marco Zero, o público poderá prestigiar as apresentações das vice-campeãs do Carnaval 2020: Bcm Flor Da Lira, Boi Dourado De Limoeiro, Tribo De Caboclinho Tupi, Clube Carnavalesco Misto Girassol Da Boa Vista, Clube De Boneco Raissa No Frevo, Escola De Samba Gigante Do Samba, Maracatu De Baque Solto Águia Misteriosa De Nazaré Da Mata, Maracatu Nação Estrela Brilhante Do Recife, Tribo Indígena Orubá, Tcm Batutas De Água Fria, Urso Pé de Lã de Arcoverde.



À noite, haverá shows de Maestro Duda, Almir Rouche, Pabllo Vitar e Recife Capital do Brega. No palco da Praça do Arsenal, acontecerão apresentações do Boi Malabá, TCM Camisa Velha, Canindé do Recife, Urso Branco de Cangaçá, Grupo Fuzuê de Dança, Orquestra Freviocando Itinerante, Bloco das Flores, Maracatu Nação Pernambucano, Gonzaga Leal, Antônio Nóbrega, Banda De Pau e Corda, Orquestra Malassombro e Chico César.



O Pátio de São Pedro e a Rua do Moeda também terão apresentações, com o primeiro tendo artistas a partir das 9h. Estarão no local Banda Santroppê, Andreia Luiza, Banda Delikada, Xuxinha E Bandalê, Show Das Drags, Banda Sentimentos, Eduarda Alves, Márcia Sampaio e Romero Ferro. No segundo, estarão, a partir das 17h30, Escola de Samba Limonil, Maria Pagodinho e Mell Mocidade, Adriana B e Gerlane Gell, Paulo Perdigão, Xico de Assis, Belo Xis e Carla Rio.

Homem da Meia-Noite





Em Olinda, os foliões poderão curtir diversos blocos tradicionais já pela manhã, como o “Eu Acho é Pouco”, “Ceroula de Olinda”, além do desfile do “Homem da Meia-Noite”, que sai na madrugada do sábado para o domingo, com saída em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no bairro do Bonsucesso. Para completar a noite, a partir das 00h, terá show de Lenine e Spok Frevo Orquestra.

Em Jaboatão dos Guararapes, na Orla de Piedade, terão atrações das 16h às 20h, com Orquestra Pernambucana de Ritmos, Companhia de Danças Valdeck Farias, Allen Jerônimo e a Rave Raiz. Em Prazeres, a criançada poderá acompanhar as apresentações de Mateus & Katilinda e Banda, Tio Rodrigo, Dj Baloo e Lua.



TRIOS ELÉTRICOS DO GALO DA MADRUGADA

Quinteto Violado / convidado: Guto Pimenta

Gustavo Travassos / convidada: Cíntia Barros

Orquestra Metais / convidado: Ed Carlos

Gerlane Lops / Convidado: Nego Thor

Marron Brasileiro

Spok / convidada: Fafá de Belém

André Rio

Asas da América

Nena Queiroga / Convidado: Maria Gadú, Luiza Possi, Gaby Amarantos e

Gabi do Carmo

Cristina Amaral / Isaar França / Sambadeiras / Orquestra 100% Mulher

Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

Romero Ferro / convidados: Juliette e Pabllo Vittar

Almir Rouche

Almério

Geraldinho Lins

Bia Villa-Chan

Michelle Melo / convidados: Conde Só Brega, Léo do Coque, Banda Vicio

Louco e Banda Boa Toda

Nonô Germano / convidados: Clau Malu, Gabriel Vaqueiro, Lummi, Ceceu

Valença

Banda Som da Terra

Benil

Orquestra Perfil / Telmo Santiago / convidado: Larissa Lisboa

Forró do Muído

Banda Inove

Orquestra Universal

Banda Pinguim

Banda Luará / Convidado: Fabiana Pimentinha do Nordeste

PÁTIO DE SÃO PEDRO

A PARTIR DAS 9H - Banda Santroppê, Andreia Luiza, Banda Delikada, Xuxinha E Bandalê, Show Das Drags, Banda Sentimentos, Eduarda Alves, Márcia Sampaio e Romero Ferro

RUA DA MOEDA (RECIFE)

A PARTIR DAS 17H30 - Escola de Samba Limonil, Maria Pagodinho e Mell Mocidade, Adriana B e Gerlane Gell, Paulo Perdigão, Xico de Assis, Belo Xis e Carla Rio

PRAÇA DO ARSENAL (RECIFE)

A PARTIR DAS 16H - Recife Matriz da Cultura Popular - Boi Malabá, TCM Camisa Velha, Canindé do Recife, Urso Branco de Cangaçá, Grupo Fuzuê de Dança, Orquestra Freviocando Itinerante, Bloco das Flores.

- Apresentações das vice-campeãs do Carnaval 2020: Bcm Flor Da Lira, Boi Dourado De Limoeiro, Tribo De Caboclinho Tupi, Clube Carnavalesco Misto Girassol Da Boa Vista, Clube De Boneco Raissa No Frevo, Escola De Samba Gigante Do Samba, Maracatu De Baque Solto Águia Misteriosa De Nazaré Da Mata, Maracatu Nação Estrela Brilhante Do Recife, Tribo Indígena Orubá, Tcm Batutas De Água Fria, Urso Pé de Lã de Arcoverde.

- Apresentações do Maracatu Nação Pernambuco; Gonzaga Leal; Antônio Nóbrega; Banda De Pau E Corda (50 Anos); Orquestra Malassombro com Participação De Zé Manoel, Sofia Freire e Vinícius Barros; Chico César.

MARCO ZERO (RECIFE)

A PARTIR DAS 19H - Orquestra do Maestro Duda (19H); Almir Rouche (20H20); Pabllo Vittar (21H40), com participação de Uana e Romero Ferro); Recife Capital do Brega (23H30)



PRAÇA DO CARMO (OLINDA)



9h Mágico Rapha Santa Cruz

9h30 Bloco do Bita - Orquestra e Cortejo

10h30 Mundo Bita - Show Especial de Carnaval

16h30 Dona Glorinha do Coco

17h40 Rogério Rangel

18h50 Claudionor Germano e Nono Germano

20h Dudu do Acordeon

21h10 Ed Carlos

22h20 Marrom Brasileiro

0h Lenine e Spok Frevo Orquestra

DEMAIS BLOCOS DE OLINDA



10h - Tambores de Saia - Carmo

16h - Menino da Tarde - Largo do Guadalupe

16h - Maracatu Nação Camaleão - Varadouro

16h - Boi Calemba Pernambucano - Carmo

17h - Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda - Amparo

18h - Maracatu Nação Tigre - Bairro Novo

18h - Maracatu Nação Maracambuco - Carmo

19h - A Burra do Rosário - Guadalupe

19h - Afoxé Alafin Oyó - Guadalupe

00h - Desfile do "Homem da Meia-Noite" - Bonsucesso



POLO TUPINAMBÁ - ORLA DE PIEDADE (JABOATÃO DOS GUARARAPES)

Das 16h às 20h - Orquestra Pernambucana de Ritmos; Companhia de Danças Valdeck Farias; Allen Jerônimo e a Rave Raiz.

POLINHO BRINCANTES - PRAZERES



Mateus & Katilinda e Banda; Tio Rodrigo; Dj Baloo; Lua

