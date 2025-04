Lábios carnudos ou naturais? Como homens e mulheres preferem? Veja resposta

A- A+

Será mesmo que a boca mais bonita é parecida com a da Angelina Jolie? Em meio à onda de preenchimentos labiais para ter lábios carnudos como os da atriz, um pequeno estudo pode indicar que talvez as coisas não sejam bem assim.

Pesquisadores da Universidade de Sydney recrutaram 32 estudantes – 16 homens e 16 mulheres – e mostraram a eles uma série de imagens geradas por computador de rostos humanos com tamanhos de lábios variados.

Cada rosto foi mostrado com sete tamanhos diferentes de lábios, e todos os participantes do estudo avaliaram cada rosto várias vezes. No total, eles avaliaram 168 imagens.





A primeira conclusão é que tanto homens quanto mulheres preferiam rostos masculinos com lábios mais finos.

No entanto, em relação aos lábios femininos, houve uma diferença. Os homens consistentemente classificaram rostos femininos com lábios de tamanho natural como os mais atraentes – pense em Emma Watson ou Natalie Portman – enquanto as mulheres preferiram lábios mais carnudos em rostos femininos – pense em Kylie Jenner ou Angelina Jolie.

"Em outras palavras", concluíram os pesquisadores, "nossos dados sugerem que procedimentos estéticos caros que aumentam o tamanho dos lábios femininos, como injetáveis e cirurgias de aumento labial, podem não ser atraentes para os homens".

Um relatório de 2023 da Academia Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva Facial descobriu que quase 75% dos cirurgiões plásticos entrevistados disseram estar vendo mais pessoas com menos de 30 anos solicitando preenchimento labial.

