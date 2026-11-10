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CIÊNCIA Laboratório confirma bons resultados de vacina contra chikungunya Vacina Ixchiq é uma das poucas disponíveis contra a chikungunya, uma doença viral transmitida entre humanos pela picada de um mosquito que provoca febre e dores nas articulações.

A vacina Ixchiq contra a chikungunya é eficaz até cinco anos após a aplicação de uma única dose, anunciou nesta terça-feira (10) o laboratório franco-austríaco Valneva.

"94% dos 221 adultos saudáveis que participaram do estudo conservaram níveis de anticorpos neutralizantes muito superiores ao limiar de soropositividade cinco anos após uma única injeção da vacina", afirmou o grupo farmacêutico.

A vacina Ixchiq é uma das poucas disponíveis contra a chikungunya, uma doença viral transmitida entre humanos pela picada de um mosquito que provoca febre e dores nas articulações.

"Para doenças como a chikungunya, cujos surtos epidêmicos são difíceis de prever, uma persistência duradoura da imunidade após a administração de uma dose única constitui uma vantagem importante em termos de saúde pública", declarou Hanneke Schuitemaker, diretora científica da Valneva, citada em um comunicado.

A vacina, no entanto, enfrentou dificuldades em 2025.

Nos Estados Unidos, sua licença foi suspensa no ano passado, quando foram detectados quatro novos casos de efeitos colaterais graves, em meio a um crescente ceticismo sobre as vacinas na política de saúde do governo de Donald Trump.

Na França, a aplicação foi interrompida nos territórios ultramarinos após vários casos de efeitos graves em pessoas idosas.

Pelo menos uma pessoa morreu em Reunião, uma ilha ultramarina afetada em 2025 por uma forte epidemia de chikungunya.

A vacina foi suspensa para maiores de 65 anos na França e, posteriormente, na União Europeia.

A UE voltou a autorizar a vacina em julho de 2025, ao considerar que os efeitos colaterais não colocam em dúvida sua utilidade diante de uma doença particularmente perigosa para pessoas idosas. A França, no entanto, ainda recomenda que não seja aplicada em idosos.

A Ixchiq também é contraindicada para pessoas com o sistema imunológico fragilizado por uma doença ou tratamento médico.

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