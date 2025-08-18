A- A+

Saúde Laboratório da Prefeitura do Recife terá nova sede com maior oferta de exames O espaço ficará localizado em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, e dobrará a capacidade de coletas de sangue

O Laboratório Municipal de Saúde Julião Paulo da Silva, que atualmente funciona ao lado da unidade do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape), em Santo Amaro, na área central do Recife, ganhará uma nova sede em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade.

A novidade foi anunciada durante a visita do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao Recife na última sexta-feira (15).

Ao lado do prefeito do Recife, João Campos, o ministro apresentou o investimento federal para a construção do espaço que ficará localizado na avenida Norte, 5615.

O pronto-socorro cardiológico será expandido e terá uma estrutura moderna com aquisição de equipamentos, insumos e contratação de profissionais.

Com o novo local, a capacidade de coletas de sangue deve ser dobrada, e a oferta de exames, ampliada em 40%. Atualmente, o laboratório realiza 3.300 coletas mensalmente. Com a expansão, chegará a 6.600 por mês.

Já a capacidade mensal de produção de exames passará de 324.600 para 454.440 em um período de 30 dias.



A unidade realiza diversas análises em patologia clínica, como exames de sangue, urina, hanseníase e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de bromatológicas, a exemplo de análise de água, qualidade do leite humano, alimentos e outros produtos causadores de doenças e surtos.

“Quero agradecer ao Procape por ter aceitado este desafio, porque, às vezes, temos até o recurso para repassar, mas não temos uma instituição para fazer o repasse. O desafio que assinamos aqui é que cerca de 350 pessoas estão esperando na fila para fazer uma cirurgia que pode salvar uma vida”, destacou o ministro Alexandre Padilha.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante visita ao Recife na última sexta-feira (15) | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O projeto prevê a construção de uma recepção com 249 lugares e de 10 boxes para coleta. Atualmente, há 100 vagas na espera e 5 boxes para coleta. A construção tem início previsto para dezembro deste ano, com entrega programada para dezembro de 2027.

