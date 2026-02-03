A- A+

jaboatão dos guararapes Laboratório de maconha é encontrado em residência no bairro de Candeias; dois homens são presos Foram encontrados 46 quilos da droga

Um laboratório de manejo de maconha foi descoberto pela Polícia Civil de Pernambuco em uma residência no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Dois homens foram presos em flagrante.



Segundo o delegado João Leonardo, titular da Delegacia de Santo Amaro, a corporação recebeu informações de que os suspeitos estariam traficando entorpecentes e cultivando maconha em estufas no interior de uma casa.

"Passamos a realizar vigilâncias aos suspeitos e, por volta das 4h30 do último sábado (31), eles estavam entrando em uma residência localizada no bairro de Candeias. Após a abordagem, uma pequena porção de maconha já foi encontrada", relatou o delegado.

Em seguida, ao entrar nos quartos da residência, os policiais encontraram duas estufas com diversos pés de maconha. Todo material foi levado ao Instituto de Criminalística, que realizou a pesagem da maconha, totalizando 46 quilos da droga.

Pés de maconha foram encontrados em estufa no quarto de residência em Candeias, Jaboatão | Foto: PCPE/Divulgação

"Ambos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfego, e encaminhados para audiência de custódia no Fórum de Jaboatão", informou o delegado João Leonardo.

