Petrolina: Polícia desativa laboratório de drogas, apreende mais de 18 kg de cocaína e prende homem

Ação da 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (DPRN) desarticulou um laboratório clandestino voltado ao refino e à distribuição de drogas em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Durante a operação, um homem de 38 foi anos foi preso em flagrante. Um total de 18,3 quilos de cocaína foi apreendido, bem como uma pistola calibre 9mm, munições e diversos insumos químicos utilizados na adulteração de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a ação foi coordenada pelo delegado Joseilton Sampaio e é fruto de investigação em curso que identificou um imóvel usado como "ponto estratégico para o refino e escoamento da droga".

"A abordagem ao suspeito ocorreu no momento em que ele saía da residência com parte do material entorpecente no veículo. No carro, os policiais localizaram cerca de sete quilos de cocaína", afirmou a corporação, acrecentando que, em diligências no imóvel, os policias encontraram o restante da droga, totalizando os mais de 18 quilos.

Ainda foram encontrados no local uma prensa hidráulica, substâncias químicas como cafeína, anfetamina e outros produtos comumente utilizados para aumentar o volume da droga, além de uma arma de fogo e munições.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e após os procedimentos na delegacia, ficou à disposição da Justiça.

